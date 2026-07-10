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JPNN.com - Daerah

Perkuat Restorasi Ekosistem Pesisir, Nestle Tanam 60.000 Pohon Mangrove

Jumat, 10 Juli 2026 – 06:47 WIB
Perkuat Restorasi Ekosistem Pesisir, Nestle Tanam 60.000 Pohon Mangrove - JPNN.COM
Penanaman pohon mangrove di Paser, Kaltim, oleh Nestle. Foto: nestle

jpnn.com, JAKARTA - Nestle Indonesia memperkuat komitmennya dalam menjaga kelestarian lingkungan dengan menanam 60.000 pohon mangrove di Desa Modang, Paser, Kalimantan Timur.

Program yang berlangsung di lahan seluas 20 hektare itu dijalankan bersama Pemerintah Kabupaten Paser dan Yayasan Hutan Tropis (YHT), sebagai bagian dari upaya memulihkan ekosistem pesisir.

Penanaman mangrove menjadi kontribusi Nestle Indonesia dalam mendukung target rehabilitasi mangrove nasional, sekaligus memperkuat ketahanan kawasan pesisir terhadap dampak perubahan iklim.

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Direktur Corporate Affairs PT Nestle Indonesia Fajar Dewantara mengatakan pelestarian lingkungan, merupakan bagian dari komitmen perusahaan.

"Penanaman mangrove di Kabupaten Paser menjadi langkah nyata mendukung pemulihan ekosistem pesisir, sekaligus memperkuat daya tahan lingkungan menghadapi perubahan iklim," kata Fajar dalam keterangannya, Jumat (10/7).

Mangrove memiliki peran penting bagi kawasan pesisir. Mulai dari menahan abrasi hingga kemampuan menyerap karbon lebih tinggi dibandingkan hutan tropis daratan.

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Oleh karena itu, rehabilitasi mangrove dinilai menjadi salah satu solusi berbasis alam mendukung pengurangan emisi, sekaligus menjaga keseimbangan ekosistem.

Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Paser Rudiansyah menilai keterlibatan sektor swasta dalam rehabilitasi mangrove menjadi dukungan penting bagi pembangunan berkelanjutan di daerah.

Nestle Indonesia memperkuat komitmennya dalam menjaga kelestarian lingkungan dengan menanam 60.000 pohon mangrove di Desa Modang, Kaltim

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TAGS   Nestle  pohon mangrove  Ekosistem Pesisir  Paser Kalimantan Timur 
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