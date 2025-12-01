Perkuat Riset, Gently Baby Gandeng Dokter Spesialis Kulit dan Anak

Senin, 01 Desember 2025 – 19:44 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Brand perawatan bayi lokal, GENTLY Baby resmi memperkuat komitmennya terhadap keamanan dan edukasi produk dengan menggandeng dua dokter spesialis sebagai Medical Expert.

Keduanya ialah dr. Ian Suteja, Sp.A (Spesialis Anak) dan dr. Sanitca Indah, Sp.DV (Spesialis Kulit).

Kolaborasi itu bertujuan memperkuat edukasi kepada orang tua mengenai kesehatan kulit bayi dan mendampingi Gently Baby dalam proses riset.

Hal itu demi memastikan produk yang dihasilkan makin aman dan efektif.

CEO & Founder Gently Baby, Nyoman Anjani menjelaskan bahwa kolaborasi ini didasari oleh keselarasan visi brand dengan para ahli medis.

“Kami berkomitmen menghadirkan produk yang aman bagi bayi, dan bebas dari bahan berbahaya. Kehadiran para Medical Expert sangat penting untuk memastikan setiap formula benar-benar teruji dan bermanfaat bagi kulit bayi,” ujar Nyoman Anjani, Senin (1/12).

Nyoman menambahkan bahwa para dokter ini akan menjadi jembatan pengetahuan antara sains dan para orang tua dalam memilih perawatan terbaik bagi si kecil.

Gently Baby juga menyelenggarakan talkshow bertema “Kulit Sehat, Tumbuh Kembang Optimal” yang dihadiri lebih dari 200 Mama se-Jabodetabek.