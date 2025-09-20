Perkuat Riset Perkebunan Berkelanjutan, PTPN Group Luncurkan Research Day 2025

jpnn.com, JAKARTA - Holding Perkebunan Nusantara (PTPN Group) terus memperkuat perannya sebagai motor inovasi di industri perkebunan Indonesia.

Upaya tersebut salah satunya melalui peluncuran Research Day 2025, yang dilaksanakan di Jakarta, pada Rabu (17/9) dengan tema “Research for Smart and Sustainable Plantation”, PTPN berupaya membangun ekosistem riset terpadu yang melibatkan akademisi, lembaga penelitian dan mitra strategis demi melahirkan solusi nyata bagi tantangan perkebunan nasional.

Sebagai pelaku utama sektor perkebunan nasional, PTPN Group meyakini bahwa riset merupakan pilar penting dalam meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan daya saing. Melalui Research Day 2025, PTPN Group membuka peluang sinergi lebih luas untuk menghadirkan kebaruan ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan dengan kebutuhan industri perkebunan.

Baca Juga: PTPN IV Berkolaborasi Menekan Angka Stunting di Serdang Bedagai

Direktur Produksi dan Pengembangan Holding Perkebunan Nusantara PTPN III, Rizal H. Damanik, yang diwakili Ketua Komite Riset PTPN Group, Dison M.P. Girsang, menyampaikan komitmen perusahaan dalam membangun ekosistem riset perkebunan di Indonesia.

“PTPN Group berkomitmen untuk mendukung pertumbuhan kegiatan riset melalui alokasi anggaran cukup besar, sekitar 5% dari total biaya human capital setiap tahunnya,” ujarnya.

Dison berharap kehadiran program Research Day 2025 diharapkan mampu meneguhkan peran PTPN Group sebagai center of excellence, mendukung produktivitas serta efisiensi, keberlanjutan usaha, memperkuat kolaborasi dengan para peneliti, dan melahirkan gagasan konstruktif untuk menjawab tantangan industri perkebunan saat ini maupun di masa depan.

Program Research Day 2025 memfokuskan topik penelitian pada komoditas utama PTPN Group, seperti kelapa sawit, karet, teh, kopi, tembakau, kelapa, dan tebu.

Tema riset diarahkan untuk mendorong penerapan teknologi baru, memperkuat daya saing industri, serta meningkatkan kontribusi sektor perkebunan terhadap capaian program strategis nasional.