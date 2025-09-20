Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Industri

Perkuat Riset Perkebunan Berkelanjutan, PTPN Group Luncurkan Research Day 2025

Sabtu, 20 September 2025 – 03:30 WIB
Perkuat Riset Perkebunan Berkelanjutan, PTPN Group Luncurkan Research Day 2025 - JPNN.COM
Perkebunan Nusantara. Foto dok PTPN

jpnn.com, JAKARTA - Holding Perkebunan Nusantara (PTPN Group) terus memperkuat perannya sebagai motor inovasi di industri perkebunan Indonesia.

Upaya tersebut salah satunya melalui peluncuran Research Day 2025, yang dilaksanakan di Jakarta, pada Rabu (17/9) dengan tema “Research for Smart and Sustainable Plantation”, PTPN berupaya membangun ekosistem riset terpadu yang melibatkan akademisi, lembaga penelitian dan mitra strategis demi melahirkan solusi nyata bagi tantangan perkebunan nasional.

Sebagai pelaku utama sektor perkebunan nasional, PTPN Group meyakini bahwa riset merupakan pilar penting dalam meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan daya saing. Melalui Research Day 2025, PTPN Group membuka peluang sinergi lebih luas untuk menghadirkan kebaruan ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan dengan kebutuhan industri perkebunan.

Baca Juga:

Direktur Produksi dan Pengembangan Holding Perkebunan Nusantara PTPN III, Rizal H. Damanik, yang diwakili Ketua Komite Riset PTPN Group, Dison M.P. Girsang, menyampaikan komitmen perusahaan dalam membangun ekosistem riset perkebunan di Indonesia.

“PTPN Group berkomitmen untuk mendukung pertumbuhan kegiatan riset melalui alokasi anggaran cukup besar, sekitar 5% dari total biaya human capital setiap tahunnya,” ujarnya.

Dison berharap kehadiran program Research Day 2025 diharapkan mampu meneguhkan peran PTPN Group sebagai center of excellence, mendukung produktivitas serta efisiensi, keberlanjutan usaha, memperkuat kolaborasi dengan para peneliti, dan melahirkan gagasan konstruktif untuk menjawab tantangan industri perkebunan saat ini maupun di masa depan.

Baca Juga:

Program Research Day 2025 memfokuskan topik penelitian pada komoditas utama PTPN Group, seperti kelapa sawit, karet, teh, kopi, tembakau, kelapa, dan tebu.

Tema riset diarahkan untuk mendorong penerapan teknologi baru, memperkuat daya saing industri, serta meningkatkan kontribusi sektor perkebunan terhadap capaian program strategis nasional.

Program Research Day 2025 memfokuskan topik penelitian pada komoditas utama PTPN Group, seperti kelapa sawit, karet, teh, kopi, tembakau, kelapa, dan tebu.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PTPN  PTPN Group  Holding Perkebunan Nusantara  perkebunan 
BERITA PTPN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp