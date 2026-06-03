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JPNN.com - Lifestyle - Hobi

Perkuat Segmen MTB Sport, United Bike Hadirkan 4 Model Terbaru

Rabu, 03 Juni 2026 – 06:18 WIB
Perkuat Segmen MTB Sport, United Bike Hadirkan 4 Model Terbaru - JPNN.COM
MTB terbaru dari United Bike. Foto: ub

jpnn.com, JAKARTA - Di tengah dinamika industri sepeda nasional yang masih bergerak mengikuti perubahan pasar, United Bike justru melihat peluang baru.

Perusahaan terus memperkuat lini mountain bike (MTB) sport dengan meluncurkan empat model terbaru, yakni Detroit 291, Detroit 1101, Dallas 191, dan Dallas 291.

Direktur PT. Terang Dunia Internusa Tbk (UNTD) Andrew Mulyadi mengatakan sepeda kini tidak lagi sekadar menjadi sarana olahraga atau gaya hidup, tetapi juga mulai dilirik sebagai solusi transportasi harian.

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“Kami melihat sepeda memiliki potensi besar sebagai solusi mobilitas yang lebih efisien dan sehat,” ujar Andrew dalam keterangan resminya, Rabu (3/6).

Menurut dia, konsumen saat ini makin selektif dalam memilih produk.

Oleh karena itu, United Bike berupaya menghadirkan sepeda dengan desain modern, spesifikasi yang relevan, serta harga yang tetap kompetitif.

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Dari jajaran terbaru yang diperkenalkan, Detroit 291 hadir untuk pengguna yang menginginkan performa lebih optimal dengan handling stabil dan tampilan sporty.

Model dibekali frame alloy dengan internal cable routing, suspensi 120 mm, drivetrain Shimano 2x9 speed, serta rem cakram hidraulis.

Memperkuat lini mountain bike (MTB) sport, United Bike meluncurkan empat model terbaru, yakni Detroit 291, Detroit 1101, Dallas 191, dan Dallas 291.

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TAGS   Sepeda mtb  United Bike  mountain bike  sepeda gunung 
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