Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Perkuat Sektor Komoditas, Danantara Rekrut Talenta Global Perkuat SDM PT DSI

Selasa, 26 Mei 2026 – 17:17 WIB
Perkuat Sektor Komoditas, Danantara Rekrut Talenta Global Perkuat SDM PT DSI - JPNN.COM
Chief Investment Officer (CIO) Danantara Indonesia Pandu Sjahrir menjawab pertanyaan media dalam wawancara cegat (doorstop) usai menjadi pembicara dalam Investor Daily Roundtable di Jakarta, Selasa (26/5/2026). (ANTARA/Rizka Khaerunnisa)

jpnn.com, JAKARTA - Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara mengumumkan rencana perekrutan talenta global secara bertahap demi memperkuat lini sumber daya manusia pada anak usahanya, PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).

Rencana strategis tersebut disampaikan langsung oleh Chief Investment Officer (CIO) Danantara Indonesia, Pandu Sjahrir, dalam acara Investor Daily Roundtable yang berlangsung di Jakarta, Selasa (26/5/2026).

Pandu menjelaskan bahwa langkah penyerapan tenaga kerja skala internasional ini akan disesuaikan dengan tingkat kerumitan dari masing-masing industri yang dikelola.

Baca Juga:

Adapun fokus utama PT DSI saat ini meliputi tiga komoditas besar, yakni batu bara, crude palm oil (CPO), dan ferro alloy.

“Jadi dari sisi sumber daya manusia, kami juga rekrut global. Bukan hanya di Indonesia. Semuanya global,” kata Pandu dalam acara Investor Daily Roundtable di Jakarta, Selasa.

Pandu mencontohkan pada sektor batu bara, jumlah trader di dunia hanya sekitar 2.000 orang sehingga perekrutan harus dilakukan secara global untuk mendapatkan tenaga ahli terbaik.

Baca Juga:

Hal serupa juga berlaku di sektor CPO. Begitu pula terkait dengan pembiayaan perdagangan (trade financing) yang sebagian besar talentanya berada di luar negeri.

Selain merekrut tenaga ahli global, DSI juga akan melibatkan SDM dari BUMN agar dapat berkembang bersama dan memperkuat transfer pengetahuan di sektor komoditas dan pembiayaan perdagangan.

Danantara mengumumkan rencana perekrutan talenta global secara bertahap demi memperkuat lini sumber daya manusia pada anak usahanya, PT DSI.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Danantara  Pandu Sjahrir  DSI 
BERITA DANANTARA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp