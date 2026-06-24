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JPNN.com - Ekonomi - UMKM

Perkuat Sinergi, Bea Cukai Sulbagtara Buka Peluang UMKM Tembus Pasar Hongkong & Jepang

Rabu, 24 Juni 2026 – 14:45 WIB
Perkuat Sinergi, Bea Cukai Sulbagtara Buka Peluang UMKM Tembus Pasar Hongkong & Jepang - JPNN.COM
Kanwil Bea Cukai Sulbagtara bersama BNI Regional Office 11 melaksanakan forum diskusi ekspor bertema 'Sinergi Kepabeanan dan Perbankan dalam Membuka Akses Pasar Osaka, Jepang' yang digelar secara luring di Aula BNI Kantor Wilayah 11, Jumat (19/6). Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, MANADO - Kantor Wilayah Bea Cukai Sulawesi Bagian Utara (Sulbagtara) terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk menembus pasar ekspor.

Hal tersebut diwujudkan melalui asistensi kepada pelaku UMKM yang dilaksanakan, baik secara daring maupun luring.

Pada Kamis (18/6), Kanwil Bea Cukai Sulbagtara menyelenggarakan edukasi daring Klinik Ekspor bertema 'Strategi UMKM Menembus Pasar Hongkong' melalui aplikasi Zoom Meeting.

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Kegiatan tersebut menghadirkan Kepala Kanwil Bea Cukai Sulbagtara Zaky Firmansyah sebagai keynote speaker, serta Konsul Perdagangan KJRI Hongkong Aldin Jauhari, dan BNI Xpora Business & Partnership Department Head Rr. Ineswara Trihandia sebagai narasumber.

Kepala Kanwil Bea Cukai Sulbagtara Zaky Firmansyah dalam sambutannya menyampaikan Sulawesi Utara memiliki posisi strategis di kawasan Pasifik dan didukung oleh potensi komoditas ekspor yang kuat, mulai dari hasil perikanan, kelapa dan turunannya, pala, cengkeh, kopi, hingga berbagai produk olahan pangan.

Dia menegaskan Sulawesi Utara bukan daerah yang baru belajar ekspor, melainkan daerah yang telah memiliki fondasi ekspor yang kuat dan terus berkembang.

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Lebih lanjut, Zaky menjelaskan Hongkong dipilih sebagai fokus pembahasan karena memiliki posisi strategis sebagai salah satu pusat perdagangan internasional di Asia sekaligus gerbang menuju pasar Tiongkok dan berbagai negara lainnya.

Menurut Zaky, peluang tersebut sangat relevan bagi Sulawesi Utara yang memiliki karakteristik komoditas sesuai dengan kebutuhan pasar Hongkong, khususnya produk perikanan, pangan premium, rempah-rempah, dan produk bernilai tambah.

Kanwil Bea Cukai Sulbagtara membuka peluang ekspor UMKM Sulut menembus pasar Hongkong dan Jepang melalui asistensi yang dilaksanakan secara daring maupun luring

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TAGS   UMKM  Pasar Hong kong  pasar Jepang  Kanwil Bea Cukai Sulbagtara  Bea Cukai  ekspor  Zaky Firmansyah 
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