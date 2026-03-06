Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Perkuat Sinergi dengan Merchant, BNI Gelar Wondrful Iftar 2026

Jumat, 06 Maret 2026 – 11:04 WIB
Perkuat Sinergi dengan Merchant, BNI Gelar Wondrful Iftar 2026 - JPNN.COM
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI menggelar BNI wondrful Iftar with Merchant 2026 di Hotel Fairmont Jakarta pada Senin (3/2). Foto: BNI

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI menggelar BNI wondrful Iftar with Merchant 2026 di Hotel Fairmont Jakarta pada Senin (3/2).

Acara buka bersama itu yang dihadiri 70 merchant dari berbagai segmen ritel itu sebagai upaya mempererat hubungan sekaligus memperkuat kolaborasi bisnis.

Wakil Direktur Utama BNI Alexandra Askandar mengatakan momentum Ramadan menjadi kesempatan penting bagi BNI untuk memperkuat silaturahmi sekaligus memperdalam kerja sama dengan para merchant.

Baca Juga:

“Bulan Ramadan merupakan momentum kebersamaan, refleksi, serta penguatan tali silaturahmi. Bagi kami di BNI, Ramadan juga menjadi momen penting untuk mempererat kolaborasi dan mendorong pertumbuhan bisnis bersama para merchant,” ujar Alexandra dalam keterangan tertulis.

Mengusung tema “Rayakan Kemenangan Ramadanmu Bersama wondr”, kegiatan ini menjadi ruang interaksi bagi BNI dan merchant untuk bertukar pandangan sekaligus memperkuat kemitraan jangka panjang, terutama dalam memanfaatkan momentum peningkatan aktivitas transaksi selama Ramadan.

Dalam kesempatan tersebut, BNI juga memperkenalkan berbagai solusi digital yang dirancang untuk mendukung optimalisasi bisnis merchant.

Baca Juga:

Beberapa inovasi yang diperkenalkan antara lain pengembangan aplikasi wondr Merchant dengan fitur same day settlement dan pemantauan transaksi selama 24 jam.

Selain itu, BNI juga menghadirkan layanan pembayaran contactless melalui QRIS Tap wondr by BNI, integrasi sistem melalui API dan Electronic Cash Register (ECR), serta dukungan akseptasi pembayaran global seperti Visa, Mastercard, JCB, American Express, dan China UnionPay.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI menggelar BNI wondrful Iftar with Merchant 2026 di Hotel Fairmont Jakarta pada Senin (3/2).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   BNI  Wondrful Iftar 2026  merchant  Ramadan  pembayaran digital 
BERITA BNI LAINNYA:

RAMADAN

RUANG SABRANG Full Version: Perjalanan Mengenal Kehidupan dan Tuhan
Ruang Sabrang
RUANG SABRANG Full Version: Perjalanan Mengenal Kehidupan dan Tuhan
RUANG SABRANG: Terlahir Kembali Setelah Sebulan Berpuasa 
Ruang Sabrang
RUANG SABRANG: Terlahir Kembali Setelah Sebulan Berpuasa 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp