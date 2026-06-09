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JPNN.com - Ekonomi - Syariah

Perkuat Sinergi Ekosistem Syariah, Pegadaian & BSN Kolaborasi Pendanaan dan Integrasi Layanan Digital

Selasa, 09 Juni 2026 – 23:47 WIB
Perkuat Sinergi Ekosistem Syariah, Pegadaian & BSN Kolaborasi Pendanaan dan Integrasi Layanan Digital - JPNN.COM
PT Pegadaian dan Bank Syariah Nasional (BSN) bersinergi melalui penandatanganan perjanjian fasilitas pembiayaan modal kerja komprehensif. Foto dok Pegadaian

jpnn.com, JAKARTA - PT Pegadaian dan Bank Syariah Nasional (BSN) bersinergi melalui penandatanganan perjanjian fasilitas pembiayaan modal kerja komprehensif di Menara 1 BTN, Jakarta Pusat, pada Senin (8/6).

Kedua belah pihak berkomitmen untuk saling menyokong penguatan likuiditas dan ekspansi layanan finansial berbasis syariah.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Direktur Keuangan dan Perencanaan Strategis PT Pegadaian Ferdian Timur Satyagraha, Direktur Utama PT Bank Syariah Nasional Alex Sofjan Noor, beserta jajaran dari masing-masing perusahaan.

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"Pegadaian dan BSN bersinergi dalam pembiayaan senilai Rp 1,4 Triliun ini bukan sekedar angka di atas kertas, melainkan wujud nyata dari besarnya kepercayaan institusi finansial terhadap fundamental bisnis Pegadaian yang terus bertumbuh solid," ujar Direktur Keuangan dan Perencanaan Strategis PT Pegadaian, Ferdian Timur Satyagraha.

"Kerja sama ini akan menjadi motor penggerak baru bagi kami untuk memperluas jangkauan pembiayaan modal kerja yang inklusif, sekaligus mempercepat transformasi digital yang sedang gencar kami lakukan demi memberikan kemudahan mutakhir bagi seluruh nasabah," imbuhnya.

Tak berhenti pada aspek pembiayaan konvensional, penandatanganan perjanjian ini juga dibarengi dengan komitmen teguh kedua belah pihak untuk mengintegrasikan layanan mereka secara digital.

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Langkah ini diambil demi merespons tuntutan zaman yang serba digital serta memastikan kenyamanan transaksi tanpa batas bagi nasabah kedua institusi di era modern.

Direktur Utama Bank BSN Alex Sofjan Noor menyampaikan, kerja sama pembiayaan ini merupakan upaya BSN untuk memperkuat perannya dalam industri keuangan syariah nasional.

Melihat besarnya dampak positif yang dihasilkan dari kolaborasi ini, Pegadaian dan BSN memastikan bahwa ini bukanlah akhir dari inovasi bersama.

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TAGS   Pegadaian  PT Pegadaian  BSN  Bank Syariah Nasional 
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