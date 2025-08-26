Perkuat Sinergi Lintas Lembaga, Bea Cukai Hadiri Musrenbang hingga Operasi Gabungan

jpnn.com, PALEMBANG - Bea Cukai melalui tiap-tiap unit vertikalnya turut terlibat dalam kegiatan sinergis lintas lembaga yang digelar di Kabupaten Malaka, Kota Palembang dan Kota Sorong.

Kegiatan tersebut seperti sosialisasi pengawasan di perbatasan, operasi gabungan pengawasan di wilayah perairan, dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

“Kegiatan ini merupakan langkah proaktif Bea Cukai untuk memberikan pelayanan dan pengawasan kepada seluruh masyarakat Indonesia, serta memperkuat sinergi lintas lembaga yang berada di berbagai daerah,” kata Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai Budi Prasetiyo dalam keterangannya, Selasa (26/8).

Dia menyampaikan dalam memperkuat sinergi lintas instansi, Bea Cukai Atambua turut berpartisipasi dalam kegiatan bertajuk 'Sosialisasi Penanganan Lintas Batas Negara pada Jalur Tidak Resmi'.

Kegiatan tersebut diselenggarakan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motamasin, Kabupaten Malaka pada Kamis (14/8).

Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menertibkan jalur perlintasan tidak resmi (jalur tikus) di perbatasan Indonesia–Timor Leste.

Sosialisasi ini dilakukan melalui pemaparan materi oleh narasumber lintas instansi serta survei lapangan guna melihat langsung kondisi titik-titik rawan yang belum berada dalam pengawasan kedua negara.

Sementara itu, Bea Cukai Palembang ikut serta dalam Operasi Gabungan Pengawasan Orang Asing (Pora) di Wilayah Perairan Kota Palembang pada Kamis (14/8).