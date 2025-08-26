Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Makro

Perkuat Sinergi Lintas Lembaga, Bea Cukai Hadiri Musrenbang hingga Operasi Gabungan

Selasa, 26 Agustus 2025 – 15:02 WIB
Perkuat Sinergi Lintas Lembaga, Bea Cukai Hadiri Musrenbang hingga Operasi Gabungan - JPNN.COM
Bea Cukai Palembang ikut serta dalam Operasi Gabungan Pengawasan Orang Asing (Pora) di Wilayah Perairan Kota Palembang pada Kamis (14/8). Operasi gabungan ini merupakan inisiasi dari Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang. Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, PALEMBANG - Bea Cukai melalui tiap-tiap unit vertikalnya turut terlibat dalam kegiatan sinergis lintas lembaga yang digelar di Kabupaten Malaka, Kota Palembang dan Kota Sorong.

Kegiatan tersebut seperti sosialisasi pengawasan di perbatasan, operasi gabungan pengawasan di wilayah perairan, dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

“Kegiatan ini merupakan langkah proaktif Bea Cukai untuk memberikan pelayanan dan pengawasan kepada seluruh masyarakat Indonesia, serta memperkuat sinergi lintas lembaga yang berada di berbagai daerah,” kata Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai Budi Prasetiyo dalam keterangannya, Selasa (26/8).

Baca Juga:

Dia menyampaikan dalam memperkuat sinergi lintas instansi, Bea Cukai Atambua turut berpartisipasi dalam kegiatan bertajuk 'Sosialisasi Penanganan Lintas Batas Negara pada Jalur Tidak Resmi'.

Kegiatan tersebut diselenggarakan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motamasin, Kabupaten Malaka pada Kamis (14/8).

Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menertibkan jalur perlintasan tidak resmi (jalur tikus) di perbatasan Indonesia–Timor Leste.

Baca Juga:

Sosialisasi ini dilakukan melalui pemaparan materi oleh narasumber lintas instansi serta survei lapangan guna melihat langsung kondisi titik-titik rawan yang belum berada dalam pengawasan kedua negara.

Sementara itu, Bea Cukai Palembang ikut serta dalam Operasi Gabungan Pengawasan Orang Asing (Pora) di Wilayah Perairan Kota Palembang pada Kamis (14/8).

Ini merupakan langkah proaktif Bea Cukai untuk memperkuat sinergi lintas lembaga yang berada di berbagai daerah

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Bea Cukai  operasi gabungan  Budi Prasetiyo  Musrenbang  pengawasan  perbatasan 
BERITA BEA CUKAI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp