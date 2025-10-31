Close Banner Apps JPNN.com
Perkuat Sinergi, NASIONAL RE Berpartisipasi di Indonesia Rendezvous 2025

Jumat, 31 Oktober 2025 – 21:45 WIB
Perkuat Sinergi, NASIONAL RE Berpartisipasi di Indonesia Rendezvous 2025 - JPNN.COM
PT Reasuransi Nasional Indonesia (NASIONAL RE) turut berpartisipasi dalam kegiatan Indonesia Rendezvous 2025 pada 15–18 Oktober 2025 di Bali. Foto dok NASIONAL RE

jpnn.com, BALI - PT Reasuransi Nasional Indonesia (NASIONAL RE) turut berpartisipasi dalam kegiatan Indonesia Rendezvous 2025 pada 15–18 Oktober 2025 di Bali.

Forum tahunan yang diinisiasi oleh Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) ini mempertemukan para pelaku industri asuransi, reasuransi, broker, regulator, serta mitra strategis dari dalam dan luar negeri.

Keikutsertaan NASIONAL RE menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antar pelaku industri, bertukar pandangan mengenai perkembangan industri, serta menjajaki peluang kolaborasi di masa depan.

Melalui rangkaian diskusi dan pertemuan bisnis bersama para mitra, NASIONAL RE terus berkomitmen mendorong terciptanya ekosistem reasuransi yang sehat, transparan, dan berkelanjutan.

Direktur Utama NASIONAL RE, Albert J. Rotinsulu, menyampaikan Indonesia Rendezvous merupakan ajang strategis dalam menjaga kepercayaan pasar sekaligus memperkuat posisi industri reasuransi nasional.

“Indonesia Rendezvous selalu menjadi ruang untuk berbagi gagasan dan mempererat hubungan bisnis. Kami berkomitmen untuk terus mendukung pertumbuhan industri reasuransi melalui penerapantata kelola usaha yang baik serta peningkatan kualitaslayanan,” ujar Albert.

Dalam kesempatan tersebut, NASIONAL RE juga mengadakan sejumlah pertemuan bilateral dengan mitra dari dalam dan luar negeri untuk menggali potensi kerja sama, memperkuat kapasitas, serta membuka peluang pengembangan bisnis yang berorientasi pada keberlanjutan dan inovasi digital.

Partisipasi NASIONAL RE dalam Indonesia Rendezvous 2025 menegaskan dukungan perusahaan terhadap penguatan industri reasuransi nasional serta komitmen dalam menjaga hubungan baik dengan seluruh pemangku kepentingan.(chi/jpnn)

Redaktur & Reporter : Yessy Artada

