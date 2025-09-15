Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Pendidikan

Perkuat Sinergi Para Alumni, IKA Prasmul Luncurkan Identitas Baru

Senin, 15 September 2025 – 12:38 WIB
Perkuat Sinergi Para Alumni, IKA Prasmul Luncurkan Identitas Baru
Ki-Ka: Ketua Umum IKA Prasmul periode 2020-2025, Maspiyono, bersama Ketua Umum IKA Prasmul periode 2025-2029, Edy Sutrisman, saat prosesi penyerahan jabatan Ketua Umum IKA Prasmul di Activity Hall Gedung 2, Kampus Prasetiya Mulya Cilandak. Foto dok. IKA Prasmul

jpnn.com, JAKARTA - Ikatan Alumni Prasetiya Mulya (IKA Prasmul) resmi melantik pengurus baru periode 2025-2029 di Activity Hall Gedung 2, Kampus Prasetiya Mulya Cilandak.

Mereka juga meluncurkan identitas baru untuk menandai era baru berupa nama organisasi, logo, dan tagline. 

"Dengan lebih dari 17 ribu alumni yang tersebar di Indonesia maupun mancanegara, kami siap menghadirkan gagasan, kolaborasi, dan kompetensi terbaik untuk membawa Indonesia semakin maju,” kata Ketua Umum IKA Prasmul periode 2025-2029, Edy Sutrisman, Senin (15/9).

Acara pelantikan tersebut dihadiri Rektor Universitas Prasetiya Mulya, Dr. Noer Hassan Wirajuda, S.H., M.A.LD, LL.M, GCrS, Ketua Umum IKA Prasmul periode 2025-2029, Edy Sutrisman, dan Ketua Umum IKA Prasmul Periode 2020-2025, Maspiyono. 

Hadir juga Ketua Umum ILUNI UI, Pramudya Azhar Oktavinanda, Ketua Umum IA ITB, Agustin Peranginangin, Wakil Ketua Umum KAGAMA, Didik Purwadi, Ketua Umum IKA PPM, David Chandrawan, serta Ketua Umum IA IPMI, Eka Sri Dana Afriza.

"IKA Prasmul menjadi perekat sinergi antara alumni, mahasiswa, almamater, dan masyarakat luas," ujarnya.

Guna mewujudkan komitmen tersebut, berbagai program strategis telah disiapkan. Mulai dari business matching untuk kewirausahaan alumni, mentoring lintas generasi melalui Prasmulyan Buddy, hingga pembukaan akses magang dan karier bagi mahasiswa di jejaring perusahaan alumni.

Edy mengatakan, nama organisasi yang semula disebut IKAPRAMA diubah menjadi IKA Prasmul. Perubahan ini dipilih agar lebih sederhana, mudah diingat, dan terdengar lebih akrab di telinga seluruh alumni. 

IKA Prasmul meluncurkan identitas baru untuk menandai era baru agar makin memperkuat sinergi para alumni

