Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi

Perkuat Sinergi, Pelindo Dorong Percepatan Operasional Penuh Terminal Kijing

Rabu, 06 Mei 2026 – 17:19 WIB
Perkuat Sinergi, Pelindo Dorong Percepatan Operasional Penuh Terminal Kijing - JPNN.COM
Acara pembukaan FGD yang diselenggarakan untuk memperkuat sinergi dalam mendorong percepatan operasional penuh Terminal Kijing di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, khususnya melalui penguatan konektivitas infrastruktur dan ekosistem logistik. Foto: Dokumentasi Pelindo

jpnn.com, MEMPAWAH - PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo bersama para pemangku kepentingan memperkuat sinergi untuk mendorong percepatan operasional penuh Terminal Kijing di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, khususnya melalui penguatan konektivitas infrastruktur dan ekosistem logistik.

Upaya tersebut dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) bersama kementerian/lembaga dan stakeholder terkait, yang dilanjutkan dengan kunjungan lapangan ke Terminal Kijing pada Selasa (5/5).

FGD ini dihadiri perwakilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Pemerintah Kabupaten Mempawah, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, serta sejumlah BUMN dan pemangku kepentingan lainnya.

Baca Juga:

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Roy Rizali Anwar menegaskan dukungan konektivitas, khususnya akses jalan menuju terminal, menjadi faktor kunci dalam mengoptimalkan operasional Terminal Kijing.

“Keberhasilan Terminal Kijing sangat bergantung pada konektivitas yang terintegrasi, terutama dari sisi infrastruktur jalan,” ujar Roy.

Dia menjelaskan percepatan pembangunan akses jalan, jembatan, serta rencana jalan tol menjadi bagian penting dalam mendukung kelancaran arus logistik.

Baca Juga:

“Diperlukan kolaborasi lintas sektor, termasuk dalam skema pembiayaan dengan melibatkan pemerintah, BUMN, dan sektor swasta," jelas Roy.

Menurut Roy, dukungan investasi yang terintegrasi akan membantu menekan biaya pembangunan dan berdampak pada tarif tol yang lebih terjangkau.

Pelindo memperkuat sinergi bersama para pemangku kepentingan untuk mendorong percepatan operasional penuh Terminal Kijing di Kabupaten Mempawah

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Pelindo  Terminal Kijing  operasional  Pemangku Kepentingan  logistik 
BERITA PELINDO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp