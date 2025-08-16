Perkuat Sinergi Sejahterakan Umat di timur Indonesia, Ketua BAZNAS Kunjungi Merauke

jpnn.com, MERAUKE - Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Prof. Dr. KH. Noor Achmad, MA, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Merauke, Papua Selatan, Jumat (15/8/2025).

Kunjungan ini membawa pesan penguatan sinergi untuk memperluas peran zakat sebagai penggerak kesejahteraan umat, khususnya di wilayah perbatasan timur Indonesia.

Dalam pertemuan bersama pengurus BAZNAS Kabupaten Merauke, Prof. Noor Achmad memberikan arahan strategis terkait pengelolaan zakat, infak, sedekah (ZIS), dan dana sosial keagamaan lainnya (DSKL).

Dia menekankan perlunya tata kelola yang optimal, profesional, dan berintegritas tinggi agar manfaat zakat dirasakan langsung oleh masyarakat.

“BAZNAS harus menjadi garda terdepan dalam menyejahterakan umat. Untuk itu, dibutuhkan kolaborasi solid antara seluruh elemen BAZNAS, tokoh agama, masyarakat, dan pemerintah daerah,” ujarnya.

Prof. Noor Achmad menilai Merauke memiliki posisi strategis, baik secara geografis sebagai pintu gerbang timur Indonesia, maupun sebagai pusat potensial pengelolaan zakat yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi umat.

“Dengan kekuatan bersama, zakat tidak sekadar menjadi bantuan, tetapi juga penggerak ekonomi. Merauke harus menjadi contoh pengelolaan zakat yang inspiratif dan berdampak luas,” tambahnya.

Kunjungan ini disambut hangat oleh Ketua BAZNAS Kabupaten Merauke. Pihaknya memandang momen tersebut sebagai dorongan penting untuk memperkuat komitmen dan meningkatkan kinerja dalam pengelolaan zakat di daerah.