Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Sosial

Perkuat Sinergi Sejahterakan Umat di timur Indonesia, Ketua BAZNAS Kunjungi Merauke

Sabtu, 16 Agustus 2025 – 04:34 WIB
Perkuat Sinergi Sejahterakan Umat di timur Indonesia, Ketua BAZNAS Kunjungi Merauke - JPNN.COM
Ketua BAZNAS RI kunjungi Merauke, dorong sinergi zakat untuk kesejahteraan umat di timur Indonesia. Foto: Baznas

jpnn.com, MERAUKE - Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Prof. Dr. KH. Noor Achmad, MA, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Merauke, Papua Selatan, Jumat (15/8/2025).

Kunjungan ini membawa pesan penguatan sinergi untuk memperluas peran zakat sebagai penggerak kesejahteraan umat, khususnya di wilayah perbatasan timur Indonesia.

Dalam pertemuan bersama pengurus BAZNAS Kabupaten Merauke, Prof. Noor Achmad memberikan arahan strategis terkait pengelolaan zakat, infak, sedekah (ZIS), dan dana sosial keagamaan lainnya (DSKL).

Baca Juga:

Dia menekankan perlunya tata kelola yang optimal, profesional, dan berintegritas tinggi agar manfaat zakat dirasakan langsung oleh masyarakat.

“BAZNAS harus menjadi garda terdepan dalam menyejahterakan umat. Untuk itu, dibutuhkan kolaborasi solid antara seluruh elemen BAZNAS, tokoh agama, masyarakat, dan pemerintah daerah,” ujarnya.

Prof. Noor Achmad menilai Merauke memiliki posisi strategis, baik secara geografis sebagai pintu gerbang timur Indonesia, maupun sebagai pusat potensial pengelolaan zakat yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi umat.

Baca Juga:

“Dengan kekuatan bersama, zakat tidak sekadar menjadi bantuan, tetapi juga penggerak ekonomi. Merauke harus menjadi contoh pengelolaan zakat yang inspiratif dan berdampak luas,” tambahnya.

Kunjungan ini disambut hangat oleh Ketua BAZNAS Kabupaten Merauke. Pihaknya memandang momen tersebut sebagai dorongan penting untuk memperkuat komitmen dan meningkatkan kinerja dalam pengelolaan zakat di daerah.

Ketua BAZNAS RI kunjungi Merauke, dorong sinergi zakat untuk kesejahteraan umat di timur Indonesia.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Baznas  kesejahteraan umat  Ketua Baznas  UMKM lokal 
BERITA BAZNAS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp