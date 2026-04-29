Perkuat Sistem Keamanan dan Kepatuhan, Catcrs Buka Rekrutmen Global

Rabu, 29 April 2026 – 10:49 WIB
Catcrs buka rekrutmen global. Foto: Catcrs

jpnn.com, JAKARTA - Catcrs mengumumkan rencana ekspansi tim sebagai bagian dari strategi memperkuat fondasi bisnis dan keamanan platform.

Langkah ini diwujudkan melalui pembukaan sejumlah posisi baru di bidang manajemen risiko, keamanan, kepatuhan, serta layanan institusional.

Pengumuman rekrutmen global tersebut dirilis secara serentak melalui situs resmi perusahaan dan berbagai platform pencarian kerja.

Adapun posisi yang dibuka mencakup strategi risk management, engineer keamanan, analis anti pencucian uang (AML), legal dan compliance, hingga operasional layanan institusional.

Perusahaan menyatakan anggota baru akan ditempatkan di berbagai kantor regional, termasuk melalui skema kerja jarak jauh untuk menjangkau regulator dan pengguna di berbagai zona waktu.

Ekspansi tim ini juga dinilai sebagai upaya perusahaan dalam memperkuat investasi jangka panjang pada sumber daya manusia.

Seiring perkembangan industri aset digital yang dinamis, perusahaan menilai kebutuhan akan penguatan sistem pengawasan dan mitigasi risiko semakin meningkat.

Dengan penambahan tim, pengawasan terhadap aliran dana, aktivitas mencurigakan, serta potensi risiko diharapkan dapat dilakukan secara lebih optimal.

Catcrs ekspansi tim global untuk perkuat keamanan dan kepatuhan platform aset digital.

Catcrs  rekrutmen  SDM  ekspansi global 

