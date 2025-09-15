Perkuat Sistem Perlindungan Varietas Tanaman Indonesia, Kementan Lantik 24 Konsultan PVT

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Pertanian melalui Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PVTPP) melantik dan mengambil sumpah 24 Konsultan Perlindungan Varietas Tanaman (PVT), terdiri atas 17 konsultan perorangan dan 7 konsultan berbadan hukum.

Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian, Ali Jamil menuturkan sumpah dan janji konsultan PVT menjadi pegangan penting dalam mendampingi pemohon, baik lokal maupun internasional.

“Alhamdulilah ini prestasi yang harus dijaga dan dikembangkan. Konsultan PVT bukan sekadar praktisi, tetapi amanat perlindungan varietas tanaman yang wajib terdaftar secara resmi,” ujar Ali saat menghadiri pelantikan di Gedung B Kantor Pusat Kementan, Jakarta, Sabtu (13/9).

Ali menekankan tugas dan tanggung jawab konsultan harus seiring, menjadi etalase varietas Indonesia di dunia.

“Selamat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan profesional serta saya titip agar menghindari diri dari segala bentuk pelanggaran hukum atau pidana. Konsultan PVT harus menjadi etalase pendampingan yang baik bagi seluruh masyarakat dunia. Saya percaya semua yang hadir adalah insan yang memiliki kapasitas kompetensi tinggi untuk menjalankan amanah tersebut,” katanya.

Ali menegaskan bahwa konsultan PVT bukan sekadar mitra strategis bagi pemerintah maupun pemohon, tetapi harus menjadi bagian penting dari ekosistem perlindungan varietas yang kredibel secara global.

“Kami berharap semua konsultan ini bisa menjaga marwah sistem PVT agar diakui di dunia internasional. Tapi ingat, ada UU PVT yang memberi aturan tegas bahwa siapa pun yang membocorkan kerahasiaan dapat dipidana penjara 5 tahun dan denda 1 miliar rupiah,” tegasnya.

Ali juga menambahkan konsultan PVT harus menjadi “duta” yang menggaungkan nama baik PVT Indonesia agar semakin dikenal dan diakui sebagai sistem perlindungan varietas tanaman berkelas dunia.