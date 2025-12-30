Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Perkuat Solidaritas di Momen Natal, Bimas Kristen & Katolik Gelar Festival Kasih Nusantara

Selasa, 30 Desember 2025 – 13:12 WIB
Menteri Agama Nasruddin Umar saat hadir dalam rangkaian kegiatan Festival Kasih Nusantara 2025 yang berlangsung di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Senin (29/12). Foto: Dokumentasi Humas Kemenag

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Agama (Kemenag) menggelar Festival Kasih Nusantara 2025 di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Senin (29/12).

Kegiatan yang dirangkai dengan Perayaan Natal Bersama ASN Kristen dan Katolik Kemenag itu dihadiri Menteri Agama Nasruddin Umar dan Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha Djumaryo, serta sekitar 2.500 undangan secara langsung serta diikuti secara daring.

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Jeane Marie Tulung menyampaikan Festival Kasih Nusantara 2025 mengusung tema 'C-Light : Christmas Love in God, Harmony Together'.

Dia menjelaskan tema tersebut mengajak umat Kristen dan Katolik untuk menghadirkan terang kasih Tuhan sebagai pemersatu, penguat solidaritas, serta peneguh harmoni kehidupan berbangsa.

“Kegiatan ini bukan hanya perayaan, tetapi panggilan iman untuk menghadirkan kasih Tuhan secara nyata di tengah masyarakat, terutama bagi mereka yang membutuhkan,” kata Jeane dalam keterangannya, Selasa (30/12).

Kegiatan ini menjadi momentum bersejarah karena untuk pertama kalinya Natal dirayakan secara bersama dalam semangat kebersamaan oleh umat Kristen dan Katolik di lingkungan Kemenag.

Christmas in God dimaknai sebagai nilai keagamaan yang tidak hanya berhenti pada ritual semata, melainkan hadir nyata dalam pelayanan, empati, dan tanggung jawab sosial pada sesama.

Sementara harmony together merepresentasikan komitmen negara untuk merawat ruang hidup bersama yang damai, inklusif dan saling menghormati.

