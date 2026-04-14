Perkuat Solidaritas, Rekind Group Gelar Aksi Donor Darah dan Pemeriksaan Kesehatan

jpnn.com, JAKARTA - PT Rekayasa Industri (Rekind) menggelar kegiatan donor darah dan pemeriksaan kesehatan di Gedung ROB II, Kompleks Kantor Pusat Rekind pada 7 April 2026.

Kegiatan tersebut dilaksanakan Rekind bersama anak-anak usahanya, PT Rekayasa Engineering, PT Tracon Industri, PT Rekind Daya Mamuju, PT Yasa Industri Nusantara, dan PT Rekind E & C serta berkolaborasi juga dengan PT Pupuk Indonesia Niaga dan PT Pupuk Indonesia Pangan.

Kegiatan ini ditujukan bagi seluruh karyawan dan manajemen.

Diikuti sekitar 195 peserta donor darah dan 100 peserta pemeriksaan kesehatan, serta dihadiri jajaran pimpinan dan karyawan dari seluruh entitas dalam grup.

Hadir dalam kegiatan tersebut antara lain, Direktur Operasi & Teknologi/Pengembangan Rekind Yusairi, Direktur Utama PT Tracon Industri Muhammad Badri Halim, Direktur Operasi Rekind E&C Bambang Sadewo, serta Direktur Keuangan & SDM PT Pupuk Indonesia Niaga Dundi Insan Perlambang.

Kehadiran mereka menegaskan komitmen perusahaan dalam membangun budaya kebersamaan yang tidak hanya berfokus pada kinerja bisnis, tetapi juga kepedulian sosial.

Direktur Utama Rekind Triyani Utaminingsih mengapresiasi positif kegiatan ini.