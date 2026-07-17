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JPNN.com - Ekonomi - Industri

Perkuat Solusi Pengelolaan Sampah, Pertamina Dukung PSEL

Jumat, 17 Juli 2026 – 13:30 WIB
Perkuat Solusi Pengelolaan Sampah, Pertamina Dukung PSEL - JPNN.COM
Pertamina (Persero) mendukung upaya pemerintah mempercepat penyelesaian persoalan sampah melalui pengembangan Proyek Pembangkit Sampah Energi Listrik (PSEL). Foto: Pertamina

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) mendukung upaya pemerintah mempercepat penyelesaian persoalan sampah melalui pengembangan Proyek Pembangkit Sampah Energi Listrik (PSEL). 

Proyek PSEL rencananya direalisasikan di kawasan Kertamantul, meliputi Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul.

Dalam proyek tersebut, Pertamina berperan sebagai anchor off taker untuk mendukung pemanfaatan sampah menjadi energi. 

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Komitmen tersebut disampaikan Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis PT Pertamina (Persero), Agung Wicaksono, dalam forum Waste to Energy Talks Kamis, 16 Juli 2026.

Koordinator Nasional sekaligus Ketua Program Waste to Energy (WtE), Zulkifli Hasan mengatakan penyelesaian persoalan sampah menjadi agenda prioritas pemerintah. 

Menurutnya, Presiden Prabowo menegaskan Indonesia tidak akan mampu menjadi negara maju apabila persoalan sampah belum dapat ditangani secara tuntas. 

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"Saat ini Indonesia sudah masuk kategori darurat sampah, khususnya di wilayah perkotaan yang masih menerapkan sistem open dumping. Insyaallah pada 2029 kita menargetkan mampu menyelesaikan sekitar 80 persen persoalan sampah nasional," ujar Zulkifli.

Dia menjelaskan pengolahan sampah menjadi energi listrik merupakan solusi yang telah diterapkan di berbagai negara selama lebih dari 20 tahun. 

Pertamina (Persero) mendukung upaya pemerintah mempercepat penyelesaian persoalan sampah melalui pengembangan Proyek Pembangkit Sampah Energi Listrik (PSEL).

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TAGS   Pertamina  Pengolahan sampah  PSEL  BUMN 
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