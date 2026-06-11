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JPNN.com - Crypto - Bitcoin

Perkuat Standar Keamanan & Kepatuhan Industri Kripto Indonesia, Indodax Gandeng Chainalysis

Kamis, 11 Juni 2026 – 14:44 WIB
Perkuat Standar Keamanan & Kepatuhan Industri Kripto Indonesia, Indodax Gandeng Chainalysis - JPNN.COM
INDODAX menjalin kerja sama strategis dengan Chainalysis. Foto INDODAX

jpnn.com, JAKARTA - INDODAX menjalin kerja sama strategis dengan Chainalysis.

Chainalysis merupakan platform data blockchain yang menyediakan solusi investigasi, kepatuhan, dan market intelligence berbasis AI yang digunakan oleh instansi pemerintah, bursa aset digital, institusi keuangan global, hingga perusahaan keamanan siber di lebih dari 70 negara.

Kolaborasi ini menjadi langkah penting dalam memperkuat sistem kepatuhan, manajemen risiko, dan perlindungan pengguna di tengah pertumbuhan industri aset kripto Indonesia yang semakin pesat dan terhubung dengan ekosistem global.

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Melalui implementasi solusi Chainalysis Crypto Compliance, INDODAX semakin memperkuat kemampuan pemantauan aktivitas on-chain secara real-time untuk membantu mengidentifikasi, menganalisis, dan memitigasi potensi risiko dengan lebih cepat dan akurat.

Solusi ini juga mendukung penguatan sistem kepatuhan, pengawasan transaksi, serta peningkatan skala operasional dengan tetap mengedepankan perlindungan pengguna dan manajemen risiko yang kuat.

CEO INDODAX, William Sutanto mengatakan kolaborasi ini merupakan bagian dari komitmen jangka panjang perusahaan untuk terus meningkatkan standar kepatuhan dan tata kelola industri aset kripto di Indonesia.

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“Industri kripto saat ini berkembang sangat pesat sebagai respons terhadap standar global. Sebagai licensed crypto exchange Indonesia, kami tidak hanya dituntut untuk bertumbuh dari sisi bisnis, tetapi juga untuk memperkuat sistem kepatuhan, manajemen risiko, dan perlindungan pengguna. Kolaborasi kami dengan Chainalysis menjadi langkah strategis untuk memastikan INDODAX tetap berada di garis depan dalam menerapkan standar keamanan dan kepatuhan di tengah industri kripto yang semakin kompleks,” kata William.

William menambahkan penguatan infrastruktur kepatuhan kini menjadi salah satu fondasi utama dalam membangun industri aset kripto yang lebih sehat, terpercaya, dan berkelanjutan.

Kolaborasi INDODAX dan Chainalysis menjadi bagian dari upaya penguatan infrastruktur kepatuhan dan pengawasan risiko di industri kripto Indonesia.

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TAGS   Indodax  PT Indodax Nasional Indonesia  kripto  crypto 
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