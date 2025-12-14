Perkuat Stok PMI, Kapal Api Group Ajak Ratusan Karyawan Berdonor Darah

jpnn.com, JAKARTA - Menutup tahun 2025, Kapal Api Group kembali menunjukkan komitmen dalam tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dengan menggelar aksi donor darah. Kegiatan tersebut bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) dan diikuti oleh ratusan karyawan.

Aksi dengan tema “Setetes Darah Kita, Harapan Bagi Mereka yang Membutuhkan,” merupakan wujud nyata kepedulian sosial perusahaan dalam mendukung ketersediaan stok darah nasional dan memberikan kontribusi langsung kepada masyarakat.

“Donor darah tidak hanya memberikan manfaat besar bagi penerima, tetapi juga memperkuat rasa peduli di antara karyawan," kata General Manager Human Capital Kapal Api Group, Rafael Widya Wiryawan, Minggu (14/12).

Program donor darah yang diinisiasi di bawah pilar sosial perusahaan, Kapal Api Peduli, telah menjadi agenda tahunan yang dinantikan oleh karyawan Kapal Api Group sejak pertama kali digelar pada tahun 2023.

Sejak awal program, lebih dari 1.250 karyawan telah berpartisipasi, menjadikannya implementasi nyata dari pilar tanggung jawab sosial perusahaan yang bertujuan menciptakan dampak positif bagi lingkungan sosial.

"Kegiatan donor darah adalah manifestasi dari nilai kemanusiaan yang dijunjung tinggi perusahaan," ujarnya.

Rafael juga menyampaikan apresiasi mendalam kepada PMI sebagai mitra pelaksana kegiatan. Ia menekankan bahwa kelancaran program ini tidak terlepas dari kontribusi seluruh pihak yang terlibat.

“Kami berterima kasih kepada para karyawan yang selalu antusias berpartisipasi, serta kepada tim dari Palang Merah Indonesia yang memastikan seluruh proses berjalan aman dan sesuai prosedur,” tambahnya.