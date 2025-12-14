Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi

Perkuat Stok PMI, Kapal Api Group Ajak Ratusan Karyawan Berdonor Darah

Minggu, 14 Desember 2025 – 15:34 WIB
Perkuat Stok PMI, Kapal Api Group Ajak Ratusan Karyawan Berdonor Darah - JPNN.COM
Perkuat stok PMI, Kapal Api Group mengajak ratusan karyawan mendonorkan darahnya. Foto dok. Kapal Api

jpnn.com, JAKARTA - Menutup tahun 2025, Kapal Api Group kembali menunjukkan komitmen dalam tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dengan menggelar aksi donor darah. Kegiatan tersebut bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) dan diikuti oleh ratusan karyawan.

Aksi dengan tema “Setetes Darah Kita, Harapan Bagi Mereka yang Membutuhkan,” merupakan wujud nyata kepedulian sosial perusahaan dalam mendukung ketersediaan stok darah nasional dan memberikan kontribusi langsung kepada masyarakat.

“Donor darah tidak hanya memberikan manfaat besar bagi penerima, tetapi juga memperkuat rasa peduli di antara karyawan," kata General Manager Human Capital Kapal Api Group, Rafael Widya Wiryawan, Minggu (14/12).

Baca Juga:

Program donor darah yang diinisiasi di bawah pilar sosial perusahaan, Kapal Api Peduli, telah menjadi agenda tahunan yang dinantikan oleh karyawan Kapal Api Group sejak pertama kali digelar pada tahun 2023.

Sejak awal program, lebih dari 1.250 karyawan telah berpartisipasi, menjadikannya implementasi nyata dari pilar tanggung jawab sosial perusahaan yang bertujuan menciptakan dampak positif bagi lingkungan sosial.

"Kegiatan donor darah adalah manifestasi dari nilai kemanusiaan yang dijunjung tinggi perusahaan," ujarnya.

Baca Juga:

Rafael juga menyampaikan apresiasi mendalam kepada PMI sebagai mitra pelaksana kegiatan. Ia menekankan bahwa kelancaran program ini tidak terlepas dari kontribusi seluruh pihak yang terlibat.

“Kami berterima kasih kepada para karyawan yang selalu antusias berpartisipasi, serta kepada tim dari Palang Merah Indonesia yang memastikan seluruh proses berjalan aman dan sesuai prosedur,” tambahnya.

Perkuat stok PMI, Kapal Api Group mengajak ratusan karyawan mendonorkan darahnya

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Kapal Api Group  Donor Darah  PMI  CSR  Kapal Api 
BERITA KAPAL API GROUP LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp