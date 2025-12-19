Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Perkuat Struktur Holding, CSIS Gelar RUPSLB dan Angkat Komisaris Independen Baru

Jumat, 19 Desember 2025 – 20:31 WIB
Perkuat struktur holding, CSIS gelar RUPSLB dan angkat komisaris independen baru. Foto dok. CSIS

jpnn.com, JAKARTA - PT Cahayasakti Investindo Sukses Tbk (IDX: CSIS) resmi menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) secara virtual melalui sistem eASY.KSEI pada Jumat (19/12). 

Langkah strategis itu diambil Perseroan guna memperkuat struktur tata kelola perusahaan (GCG) serta mematangkan arah pertumbuhan jangka panjang, khususnya dalam pengembangan aset properti dan kawasan industri.

Salah satu poin krusial dalam rapat tersebut adalah rencana pengembangan Kawasan Industri Cikembar.

Perseroan menegaskan bahwa dana hasil rights issue mendatang akan difokuskan untuk membangun infrastruktur utama di kawasan tersebut.

Pengembangan itu dinilai sangat prospektif seiring dengan dukungan pemerintah melalui pembangunan konektivitas, yakni Jalan Tol Bocimi yang mempermudah akses logistik, serta rencana percepatan ruas Jagorawi–Pelabuhan Ratu.

Infrastruktur tersebut diharapkan memperkuat aksesibilitas kawasan dan meningkatkan daya tarik bagi calon tenant industri.

"Kami optimistis pengembangan kawasan industri ini akan memberikan nilai tambah bagi pemegang saham melalui peningkatan daya saing kawasan di mata calon tenant industri," kata Ravenal Arvense sebagai investor relations, Jumat (19/12) 

Dalam Agenda Kedua, pemegang saham menyetujui perubahan Anggaran Dasar terkait maksud dan tujuan kegiatan usaha.

TAGS   CSIS  RUPSLB  Pelabuhan Ratu  Komisaris 
