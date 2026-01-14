Perkuat Suplai Pekerja Migran Terampil, Wamen Christina Tinjau 2 LPK dan Kampus Pariwisata di Yogyakarta

jpnn.com, YOGYAKARTA - Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Wamen P2MI) Christina Aryani meninjau Lembaga Pendidikan dan Keterampilan (LPK) Duta Persada dan LPK Putri Kedaton, serta Sekolah Tinggi Pariwisata Ampta dalam kunjungan kerjanya di Yogyakarta, Senin (12/1/2026).

Kunjungan ini, kata Wamen Christina, sebagai upaya Kementerian P2MI memperkuat pemenuhan kebutuhan tenaga kerja migran, khususnya sektor hospitality.

Apalagi selama ini, hospitality menjadi salah satu sektor dengan permintaan tinggi namun belum sepenuhnya terpenuhi lewat Sistem Informasi dan Komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (SiskoP2MI).

“Entah karena suplainya, atau mungkin ketidaksesuaian kompetensi dengan kriteria yang dibutuhkan pemberi kerja dan lain-lain," katanya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa (13/1/2025).

Oleh karenanya, lanjut Christina, karena permintaannya yang besar dan belum seluruhnya terpenuhi, maka Kementerian P2MI perlu turun langsung memastikan potensi lembaga pendidikan dan LPK yang bisa menjadi sumber suplai pekerja migran.

Adapun, pemenuhan kebutuhan pekerja migran ini tidak ditujukan bagi lulusan baru, mengingat banyak negara tujuan mensyaratkan adanya pengalaman kerja, sehingga bisa berbasis pada alumni yang telah memiliki kompetensi dan rekam jejak kerja.

Di dua LPK dan Sekolah Tinggi Pariwisata Ampta, Wamen Christina juga berdiskusi terkait rencana sinergi yang diarahkan pada penguatan jejaring antara lembaga pendidikan, LPK, dan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI).

"Ke depan, ekosistem penempatan yang lebih terhubung perlu terus dibangun, mulai dari lembaga pendidikan dan LPK, lembaga sertifikasi hingga P3MI agar suplai tenaga kerja migran benar-benar sesuai dengan kebutuhan pasar kerja global," imbuh Wamen P2MI ini.(fri/jpnn)