Perkuat Tranformasi Pelayanan, Jasa Raharja Gelar Audiensi dengan Pemprov Jambi

jpnn.com, JAMBI - Jasa Raharja memperkuat transformasi pelayanan melalui penguatan sinergi dengan pemerintah daerahaaaaaaaa, Kepolisian, serta penguatan kapasitas internal organisasi. Komitmen tersebut salah satunya diwujudkan melalui rangkaian kunjungan kerja Komisaris Utama Irjen (purn) Aan Suhanan bersama Direktur Utama Muhammad Awaluddin dan Direktur Operasional Ariyandi di Provinsi Jambi.

Dalam kegiatan itu mereka melakukan audiensi dengan Gubernur Jambi Al Haris, Kapolda Jambi Irjen Krisno H. Siregar dan seluruh insan Jasa Raharja Kantor Wilayah Jambi. Kunjungan ini menjadi salah satu bagian dari langkah strategis perusahaan dalam memperkuat kolaborasi lintas sektor.

Hal itu dilakukan guna meningkatkan kepatuhan administrasi kendaraan bermotor, memperkuat keselamatan berlalu lintas, serta menghadirkan pelayanan yang semakin cepat, mudah, dan berkualitas bagi masyarakat.

Direktur Utama Jasa Raharja Muhammad Awaluddin mengatakan transformasi pelayanan dapat diwujudkan melalui kolaborasi yang kuat dengan seluruh pemangku kepentingan, serta dukungan sumber daya manusia Jasa Raharja yang profesional dan berorientasi pada pelayanan.

“Karena itu, kami terus memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan sekaligus memastikan seluruh insan Jasa Raharja memiliki semangat yang sama dalam menghadirkan pelayanan yang cepat, tepat, mudah, dan humanis. Kolaborasi yang kuat menjadi fondasi penting untuk meningkatkan keselamatan berlalu lintas sekaligus memperluas perlindungan dasar bagi masyarakat,” ujar Awaluddin.

Sebagai agenda pertama, Komisaris Utama dan Direksi PT Jasa Raharja melaksanakan audiensi dengan Gubernur Jambi, Al Haris. Pertemuan tersebut membahas berbagai langkah strategis untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) melalui penguatan sinergi antara Pemerintah Provinsi Jambi, Jasa Raharja, Kepolisian, dan instansi terkait.

Jasa Raharja menyampaikan sejumlah strategi kolaboratif, mulai dari penguatan koordinasi lintas instansi, optimalisasi pelayanan Samsat, pemanfaatan data kendaraan bermotor secara terintegrasi, pelaksanaan program bersama untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat, hingga penguatan edukasi mengenai pentingnya memenuhi kewajiban pembayaran PKB dan SWDKLLJ tepat waktu.

Menurut Awaluddin, peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap pembayaran PKB dan SWDKLLJ tidak hanya berdampak pada optimalisasi pendapatan daerah, tetapi juga menjadi bagian penting dalam menjaga keberlangsungan perlindungan dasar bagi korban kecelakaan lalu lintas.