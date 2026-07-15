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JPNN.com - Nasional - Humaniora

Perkuat Transformasi AI Indonesia, StratLogic.AI Resmi Angkat Bachrum Lubis sebagai Chief Executive Officer

Rabu, 15 Juli 2026 – 11:53 WIB
Perkuat Transformasi AI Indonesia, StratLogic.AI Resmi Angkat Bachrum Lubis sebagai Chief Executive Officer - JPNN.COM
Chief Executive Officer (CEO) PT Kitong Karya Inovasi (StratLogic.AI) Bachrum Lubis. Foto: Source for JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - PT Kitong Karya Inovasi (StratLogic.AI), perusahaan penyedia solusi Artificial Intelligence (AI) untuk Public Relations (PR), Government Relations (GovRel), analisis kebijakan publik, serta data intelligence, secara resmi mengumumkan pengangkatan Bachrum Lubis sebagai Chief Executive Officer (CEO).

Penunjukan ini menjadi langkah strategis perusahaan dalam mempercepat pertumbuhan bisnis dan memperkuat posisi StratLogic.AI sebagai mitra transformasi digital bagi pemerintah, korporasi, dan organisasi di Indonesia maupun kawasan Asia Tenggara.

Sebagai perusahaan yang mengembangkan solusi berbasis kecerdasan artifisial untuk mendukung pengambilan keputusan strategis, StratLogic.AI terus menghadirkan inovasi yang mengintegrasikan AI, analisis data, pemantauan sentimen publik, komunikasi strategis, dan Government Relations dalam satu ekosistem digital.

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Di bawah kepemimpinan baru ini, perusahaan menargetkan percepatan inovasi teknologi sekaligus perluasan dampak bagi para pemangku kepentingan.

Bachrum Lubis memiliki rekam jejak kepemimpinan yang kuat di bidang keuangan korporasi, investment banking, public-private partnership (PPP), merger dan akuisisi, pembiayaan infrastruktur, serta pengembangan bisnis strategis.

Selama perjalanan kariernya, dia dipercaya memimpin dan memberikan arahan strategis pada berbagai inisiatif investasi yang melibatkan perusahaan multinasional, institusi pemerintah, serta organisasi pembangunan internasional.

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Sebelum bergabung dengan StratLogic.AI, Bachrum menempati berbagai posisi kepemimpinan dan penasihat strategis di sejumlah institusi terkemuka, antara lain Bank Mandiri, MAJOR21 (Belanda), TKNP Law Firm, Kementerian Pekerjaan Umum, serta berbagai program pembangunan yang didukung Pemerintah Amerika Serikat.

Pengalamannya dalam membangun kolaborasi lintas sektor diyakini akan memperkuat strategi pertumbuhan perusahaan di tengah pesatnya perkembangan teknologi AI.

PT Kitong Karya Inovasi (StratLogic.AI), secara resmi mengumumkan pengangkatan Bachrum Lubis sebagai Chief Executive Officer (CEO).

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TAGS   AI  perusahaan  CEO  Pemimpin 
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