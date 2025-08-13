Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - UMKM

Perkuat UMKM, OVO Finansial dan Grab Salurkan Pendanaan Rp 6 Triliun

Rabu, 13 Agustus 2025 – 12:54 WIB
Perkuat UMKM, OVO Finansial dan Grab Salurkan Pendanaan Rp 6 Triliun - JPNN.COM
Mitra grab yang mendapat pendanaan untuk modal usaha. Foto: OVO

jpnn.com, JAKARTA - PT Indonusa Bara Sejahtera (OVO Finansial) bersama PT Grab Teknologi Indonesia (Grab) telah menyalurkan pendanaan sebesar Rp 6 triliun kepada lebih dari 445.000 Mitra UMKM dan Mitra Pengemudi di seluruh Indonesia.

Program GrabModal ini menjadi salah satu solusi inklusi keuangan digital yang mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah.

Sejak diluncurkan pada 2023, GrabModal dirancang khusus untuk membantu Mitra Grab dalam mengembangkan bisnis dan memenuhi kebutuhan harian.

Baca Juga:

Program ini tidak hanya mendorong pertumbuhan usaha, tetapi juga memberikan peluang pendapatan bagi masyarakat, dengan 30 persen pendanaan disalurkan ke wilayah luar Pulau Jawa.

Momentum Hari UMKM Nasional pada 12 Agustus menjadi waktu tepat untuk menyoroti peran strategis UMKM dalam perekonomian.

Salah satu contoh sukses adalah Ziaulhaq, mantan karyawan pembiayaan yang memulai usaha Nasi Kuning di Lombok dan berhasil meningkatkan omzet hingga 50 persen berkat dukungan GrabModal.

Baca Juga:

“Program GrabModal ini bukan cuma membantu saya secara finansial, tapi juga memberi saya rasa tenang untuk bisa fokus mengembangkan usaha. Proses pengajuan, persyaratan, hingga pencairan semuanya serba cepat dan simpel,” ujar Ziaulhaq.

Selain itu, Robertus dari Labuan Bajo memanfaatkan program ini untuk memperluas usaha Warung AA, mulai dari renovasi hingga merekrut karyawan baru.

OVO Finansial dan Grab salurkan Rp 6 triliun dukung 445 ribu UMKM dan mitra pengemudi Indonesia.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   OVO Finansial  UMKM  pendanaan  grabmodal  Grab 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp