Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Industri

Perlambatan Industri Nikel Mulai Menekan Ekonomi Kawasan Tambang

Jumat, 15 Mei 2026 – 21:20 WIB
Perlambatan Industri Nikel Mulai Menekan Ekonomi Kawasan Tambang - JPNN.COM
Area pertambangan nikel. Ilustrasi. ANTARA/Putu Indah Savitri/aa.

jpnn.com, JAKARTA - Pendiri Poros Musyawarah Masyarakat Blok Lapaopao (PORMMAL), Ihwan Kadir menilai saat ini arah hilirisasi nikel di Indonesia mulai terasa ganjil.

Di depan publik, Ihwan menyebut pemerintah bicara tentang nasionalisme, kedaulatan sumber daya alam, tentang bagaimana Indonesia tidak boleh lagi dijajah asing melalui ekspor bahan mentah.

“Tetapi, ketika ada perusahaan murni yang benar-benar mencoba membangun smelter dengan darah, keringat dan modal anak bangsa sendiri, negara justru tampak dingin,” kata Ihwan melalui keterangan tertulis pada Jumat (15/5).

Baca Juga:

Menurut dia, nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia ikut disorot karena dianggap menjadi figur utama dalam narasi hilirisasi nasional.

Namun di kawasan lingkar tambang, lanjut Ihwan, keresahan masyarakat mulai terasa akibat perlambatan aktivitas industri nikel.

“Pedagang kecil mulai mengeluh omzet turun, kontraktor lokal mulai kehilangan ritme kerja, sopir hauling mulai takut kendaraan mereka berhenti beroperasi, warung-warung mulai sepi, dan masyarakat mulai bertanya, kalau industri melambat, kami harus makan apa?” ujarnya.

Baca Juga:

Di Morowali Utara, Ihwan mengungkapkan perlambatan industri smelter mulai berdampak nyata terhadap ekonomi masyarakat lingkar tambang.

Sejumlah kios dilaporkan terancam tutup akibat stagnasi aktivitas kontraktor tambang dan gejolak PHK pekerja kontrak.

Tren pemutuhan hubungan kerja (PHK) mulai menghantui akibat tekanan harga nikel dan lemahnya permintaan global

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   industri nikel  Tambang  Nikel  kawasan tambang 
BERITA INDUSTRI NIKEL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp