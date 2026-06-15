Perluas Akses Investasi Digital, BRI-MI dan Ayovest Resmi Jalin Kemitraan Strategis

jpnn.com, JAKARTA - PT BRI Manajemen Investasi (BRI-MI) resmi menjalin kemitraan strategis dengan PT Generasi Paham Investasi (Ayovest), platform distribusi reksa dana berbasis digital.

Kolaborasi ini menjadi bagian dari strategi BRI-MI mempercepat distribusi produk reksa dana melalui kanal digital yang efisien dan inklusif.

Melalui kemitraan ini, BRI-MI mengintegrasikan keunggulan pengelolaan portofolio yang profesional dan teregulasi dengan infrastruktur distribusi digital Ayovest.

Target assets under management (AUM) atau aset kelolaan akan dicapai melalui penguatan kanal distribusi digital, peningkatan literasi investasi, dan perluasan basis investor ritel secara berkelanjutan.

Direktur Utama PT BRI Manajemen Investasi, Arief Budiman, dalam sambutannya menyampaikan bahwa sinergi dengan Ayovest merupakan bagian dari strategi perusahaan untuk memperkuat distribusi produk investasi secara digital sekaligus memperluas jangkauan investor di Indonesia.

“Sinergi antara BRI-MI dan Ayovest bertujuan memberikan akses dan kemudahan berinvestasi bagi lebih banyak investor secara digital. Ini adalah bagian dari strategi kami membangun ekosistem distribusi investasi yang lebih efektif dan inklusif di industri pasar modal. Ke depan, kami optimistis kolaborasi ini akan menciptakan nilai tambah yang signifikan melalui ekosistem investasi digital yang semakin terintegrasi,” ujar Arief.

Senada dengan Arief, Direktur PT Generasi Paham Investasi (Ayovest), Sonny Afriansyah, menyambut positif kemitraan ini dan meyakini bahwa kolaborasi dengan BRI-MI merupakan sebuah sinergi nilai, yakni perpaduan keunggulan teknologi dan kenyamanan pengguna yang dimiliki oleh platform digital Ayovest, dengan keahlian, profesionalisme, serta ragam produk investasi berkualitas dari BRI Manajemen Investasi.

“Kerja sama dengan BRI-MI merupakan langkah strategis dalam memperkuat ekosistem investasi digital yang inklusif. Melalui sinergi ini, kami berkomitmen untuk memperluas akses layanan, sehingga masyarakat dapat mulai berinvestasi lebih mudah dan mampu memilih produk yang paling sesuai dengan tujuan keuangan dan profil risiko mereka masing-masing. Sebab kami percaya, pemahaman yang baik terhadap profil risiko adalah kunci utama dalam berinvestasi,” ujar Sonny.