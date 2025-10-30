Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - UMKM

Perluas Akses Pemasaran, Sinergi Adv Nusantara Gandeng TikTokers Lokal

Kamis, 30 Oktober 2025 – 12:49 WIB
Perluas Akses Pemasaran, Sinergi Adv Nusantara Gandeng TikTokers Lokal - JPNN.COM
Sinergi Adv Nusantara menggandeng kreator kontek Tiktok atau biasa disebut Tiktokers untuk memperluas akses pasar. Foto: dok Sinergi Adv Nusantara

jpnn.com, JAKARTA - Sinergi Adv Nusantara menggandeng kreator kontek Tiktok atau biasa disebut TikTokers untuk memperluas akses pasar.

Sejumlah Tiktokers lokal di antaranya, Geng Citayem, Sadbor, dan Angklung Ramawijaya kini memperkenalkan produk UMKM asal Jakarta Selatan itu.

CEO Sinergi ADV Nusantara H. Prama Tirta mengatakan para rekanan Tiktokers menjual produk-produk UMKM lokal itu lewat live TikTok.

Baca Juga:

"Karena sekarang ini media sosial salah satunya TikTok bisa menjangkau lebih luas lagi produk kami. Terus juga menimbulkan tren biar tambah viral," ungkapnya.

Prama menyebut saat ini sudah saatnya UMKM lokal untuk melirik platform digital dalam memasarkan produknya. 

"Jangan mandek dan menyerah dengan situasi yang ada. Masih banya cara yang bisa kita lakukan. Seperti memanfaatkan media sosial Instagram, TikTok dan lainnya," ucapnya.

Baca Juga:

Namun, di sisi lain, dia tetap berharap pemerintah mendukung para pelaku UMKM untuk meningkatkan pendapatan. Serta melindungi pelaku UMKM dari produk-produk ilegal.

"Karena kami itu kalah saing sama produk-produk ilegal yang menjualnya dengan harga murah. Apalagi mereka itu kan enggak bayar pajak. Sementara kami rutin membayar pajak," kata Prama.

Sinergi Adv Nusantara menggandeng kreator kontek TikTok atau biasa disebut TikTokers untuk memperluas akses pasar.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   UMKM  TikTokers  pakaian impor bekas  Pengusaha 
BERITA UMKM LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp