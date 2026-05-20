JPNN.com - Otomotif - Mobil

Perluas Dominasi di Sumsel, Chery Resmikan Dealer Baru di Palembang

Sabtu, 23 Mei 2026 – 00:15 WIB
Grand Opening Chery Wonder Sukarami Palembang. Foto: dokumen Chery.

jpnn.com, PALEMBANG - Chery Motor Indonesia kembali memperkuat ekspansinya di Indonesia dengan meresmikan dealer baru di Kota Palembang, Jumat (22/5). 

Kehadiran dealer berkonsep layanan 3S (Sales, Service, Spare Part) itu menjadi langkah strategis Chery untuk memperluas pasar sekaligus meningkatkan layanan bagi konsumen di wilayah Sumatera Selatan.

Dealer baru yang berlokasi di Jalan Kolonel Haji Berlian Palembang tersebut menjadi jaringan kedua Chery di kota ini. 

Kehadirannya diharapkan mampu memberikan akses layanan yang lebih lebih cepat, nyaman dan lengkap bagi masyarakat, mulai dari pembelian kendaraan hingga layanan purnajual. 

Vice Country Director Chery Bussiness Unit Budi Darmawan Jantania menerangkan Palembang menjadi salah satu wilayah penting dalam pengembangan pasar Chery di Pulau Sumatera. 

Pertumbuhan ekonomi daerah yang terus meningkat dinilai membuka peluang besar bagi perkembangan industri otomotif, termasuk kendaraan berbasis teknologi modern. 

"Kami ingin menghadirkan standar layanan Global Dealer For Family yang tidak hanya fokus pada penjualan, tetapi juga menghadirkan pengalaman kepemilikan kendaraan yang nyaman dan terpercaya bagi konsumen," terang Budi. 

Dia menambahkan tingginya kebutuhan mobilitas masyarakat Palembang turut mendorong meningkatnya minat terhadap kendaraan modern, baik berbahan bakar bensin, hybrid, maupun kendaraan listrik (EV). 

Chery meresmikan dealer baru di Sukarami Palembang, di dealer ini dilengkapi dengan layanan 3S.

Chery  Dealer Chery  kendaraan listrik  Mobil hybrid 
