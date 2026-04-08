Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Perluas Ekspansi ke Asia Tengah, EGI Resources Garap Hotel Bertema Indonesia di Uzbekistan

Rabu, 08 April 2026 – 22:39 WIB
EGI Resources memperluas bisnisnya ke kawasan Asia Tengah dengan memasuki sektor properti dan hospitality di Samarkand, Uzbekistan. Foto dok EGI Resources

jpnn.com, JAKARTA - EGI Resources memperluas bisnisnya ke kawasan Asia Tengah dengan memasuki sektor properti dan hospitality di Samarkand, Uzbekistan.

Ekspansi ini difokuskan pada pengembangan destinasi wisata religi yang tengah tumbuh pesat di kawasan tersebut.

Langkah strategis ini ditandai melalui penandatanganan dua kesepakatan kerja sama dalam forum Uzbekistan–Indonesia Cooperation Forum 2026, yang digelar di Jakarta.

Inisiatif tersebut mencakup pembangunan hotel baru serta akuisisi aset properti eksisting.

Pada proyek pengembangan, EGI Foods and Beverages LLC menjalin kemitraan dengan Hamkorbank untuk membangun hotel berstandar internasional di kawasan kompleks Makam Imam Bukhari, yang dikenal sebagai salah satu pusat ziarah utama di kawasan Asia Tengah.

Selain itu, melalui entitas ARSLAN AIR LLC, EGI Resources juga mengakuisisi aset hotel milik Trastbank JSC. Properti tersebut akan direvitalisasi dengan konsep baru yang mengangkat identitas budaya Indonesia.

CEO EGI Resources, Erslan Gazali Ibrahim, menyatakan hotel hasil pengembangan akan mengusung nama “Hotel Kampoeng Indonesia” dengan konsep layanan internasional yang dipadukan dengan keramahtamahan khas Indonesia.

“Konsep ini kami hadirkan untuk memberikan pengalaman berbeda bagi wisatawan, khususnya di destinasi religi yang terus berkembang,” ujarnya.

EGI Resources menilai, ekspansi ini tidak hanya membuka peluang bisnis baru, tetapi juga berpotensi memperkuat arus investasi antara Indonesia dan Uzbekistan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

EGI Resources  hotel  Uzbekistan  ekspansi 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp