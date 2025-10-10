Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Perluas Inklusi Keuangan, Akulaku Finance Hadir di Multifinance Day 2025 Manado

Jumat, 10 Oktober 2025 – 20:43 WIB
Perluas Inklusi Keuangan, Akulaku Finance Hadir di Multifinance Day 2025 Manado - JPNN.COM
PT Akulaku Finance Indonesia, perusahaan pembiayaan digital bagian dari Akulaku Group, turut berpartisipasi dalam penyelenggaraan Multifinance Day 2025. Foto: dok Akulaku

jpnn.com, JAKARTA - PT Akulaku Finance Indonesia, perusahaan pembiayaan

digital bagian dari Akulaku Group, turut berpartisipasi dalam penyelenggaraan Multifinance Day 2025.

Adapun acara itu digelar oleh Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) dengan dukungan penuh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Baca Juga:

Tahun ini, rangkaian kegiatan Multifinance Day diselenggarakan pada 10–12 Oktober 2025 di Manado Town Square.

Presiden Direktur PT Akulaku Finance Indonesia, Perry Barman Slangor menyampaikan acara itu menjadi momentum penting untuk memperkuat inklusi keuangan di kawasan timur Indonesia, khususnya Sulawesi Utara.

Dia menegaskan kehadiran perusahaan merupakan bentuk partisipasi dalam memberikan akses layanan pembiayaan yang inklusif bagi masyarakat di berbagai daerah.

Baca Juga:

“Kami ingin membawa pengalaman pembiayaan digital yang mudah, aman, dan dapat diakses siapa saja hingga ke jantung kota Manado. Kehadiran kami di Multifinance Day 2025 menjadi bagian dari upaya memperkenalkan solusi pembiayaan yang dapat mendukung kebutuhan masyarakat,” jelas Perry, Jumat (10/10).

PT Akulaku Finance Indonesia menghadirkan booth Akulaku PayLater dengan berbagai penawaran istimewa yang memberikan kesempatan kepada pengunjung untuk memperoleh berbagai hadiah serta promo khusus selama acara berlangsung.

PT Akulaku Finance Indonesia, perusahaan pembiayaan digital bagian dari Akulaku Group, turut berpartisipasi dalam penyelenggaraan Multifinance Day 2025.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Akulaku Finance Indonesia  Akulaku  Perusahaan Pembiayaan  Inklusi keuangan 
BERITA AKULAKU FINANCE INDONESIA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp