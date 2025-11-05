Perluas Inklusi Keuangan, bank bjb Dukung Sosialisasi KPP Bersama Pemkab Bogor

jpnn.com, BOGOR - bank bjb kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung program pemerintah di sektor perumahan melalui partisipasi aktif pada kegiatan Sosialisasi Kredit Program Perumahan (KPP) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) serta Pemerintah Kabupaten Bogor. Kegiatan ini digelar di Aula Tegar Beriman, Cibinong, pada Senin (3/11/2025).

Sosialisasi tersebut menjadi bagian penting dari upaya memperluas akses pembiayaan rumah layak huni bagi masyarakat, terutama di wilayah dengan pertumbuhan penduduk dan kebutuhan hunian tinggi seperti Kabupaten Bogor.

Dalam kegiatan itu, bank bjb hadir sebagai salah satu panelis utama sekaligus membuka booth informasi. Kehadiran ini menjadi langkah konkret bank bjb dalam memperkenalkan berbagai produk perbankan yang mendukung sektor perumahan, termasuk pembiayaan rumah bersubsidi dan kredit perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Acara turut dihadiri oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Bupati Bogor Rudi Susmanto, Direktur Konsumer dan Ritel bank bjb Nunung Suhartini, Direktur Operasional dan Informasi Teknologi Ayi Subarna, serta perwakilan lembaga keuangan dan BP Tapera. Kehadiran lintas pihak ini menunjukkan sinergi kuat dalam mempercepat pemerataan akses perumahan di Indonesia.

Menteri Maruarar Sirait mengapresiasi tingginya penyerapan rumah subsidi di Provinsi Jawa Barat, khususnya di Kabupaten Bogor. Ia menyebut, daerah tersebut menjadi wilayah dengan kegiatan sosialisasi terbanyak di Indonesia.

“Saya senang serapan rumah subsidi tertinggi ada di Jawa Barat, dan kegiatan sosialisasi terbanyak berlangsung di Kabupaten Bogor,” ujarnya.

Lebih lanjut, Menteri Ara menegaskan pentingnya menjadikan Kabupaten Bogor sebagai daerah dengan penyerapan KUR dan rumah subsidi tertinggi. Berdasarkan data BPS per Maret 2024, Kabupaten Bogor memiliki 234.709 penduduk miskin, terbanyak di Jawa Barat. “Penyerapan KUR dan rumah subsidi harus paling tinggi di sini, karena angka kemiskinan juga terbesar di Kabupaten Bogor,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, bank bjb memaparkan sejumlah produk unggulan di sektor pembiayaan rumah, di antaranya bjb KPR Sejahtera FLPP dan bjb KUR Perumahan. Kedua produk ini dirancang untuk membantu masyarakat memiliki rumah dengan cicilan ringan, bunga rendah, dan proses pengajuan yang mudah.