Perluas Jangkauan, Digiplus Hadir di Summarecon Mall Kelapa Gading

Minggu, 02 November 2025 – 00:39 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Multibrand gadget store di bawah naungan PT Mitra Adiperkasa Tbk (MAP), Digiplus kembali membuka gerai terbarunya.

Kini, Digiplus resmi membuka gerai di Summarecon Mall Kelapa Gading, Lantai 1, Jakarta Utara.

Pembukaan gerai tersebut menjadi langkah strategis Digiplus dalam memperluas jangkauan dan menghadirkan pengalaman belanja gadget yang lebih dekat bagi konsumen di kawasan Jakarta dan sekitarnya.

Bukan tanpa alasan Digiplus terus memperluas gerainya.

Pasalnya, mereka terus memperkuat kehadiran toko fisiknya di berbagai lokasi strategis demi menjawab kebutuhan konsumen yang menginginkan perpaduan antara kemudahan digital dan kepercayaan pengalaman langsung di gerai.

Head of Marketing Digiplus, Dwita Satyanti lantas mengungkapkan antusiasmenya terhadap pembukaan gerai terbaru tersebut.

"Kami bangga dapat kembali menghadirkan gerai terbaru Digiplus yang juga menandakan pertumbuhan bisnis kami," ujar Dwita Satyanti di Summarecon Mall Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis (30/10).

Dia mengungkapkan alasan pihaknya memilih membuka gerai Digiplus di Summarecon Mall Kelapa Gading.