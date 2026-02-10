Perluas Jangkauan Nasabah, Akulaku PayLater Hadir di Seluruh Transmart

jpnn.com, JAKARTA - Akulaku PayLater konsisten memperluas layanan pembiayaan digitalnya dengan menghadirkan metode pembiayaan tersebut di seluruh gerai Transmart Indonesia.

Presiden Direktur PT Akulaku Finance Indonesia, Perry Barman Slangor menyatakan kolaborasi ini memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk berbelanja dengan lebih fleksibel, sekaligus menikmati beragam promo menarik.

Kini, pelanggan Transmart kini dapat menggunakan Akulaku PayLater untuk berbagai kebutuhan, mulai dari elektronik, furnitur, hingga kebutuhan harian.

“Tersedia pula promo cashback hingga Rp 300 ribu yang membuat pengalaman belanja semakin hemat,” ” ucap Perry, Rabu (10/2) .

Menurut dia, untuk meningkatkan kenyamanan pelanggan, Akulaku PayLater juga menawarkan skema pembiayaan kompetitif berupa cicilan hingga 0 persen serta DP 0 persen untuk produk pilihan, sesuai syarat dan ketentuan serta bergantung pada skor kredit pengguna.

Perry menambahkan, sinergi perdana dengan salah satu jaringan hypermarket terbesar di Indonesia ini diharapkan dapat mendorong adopsi layanan buy now pay later (BNPL) di segmen ritel modern.

Baca Juga: Arema FC Jajaki Transmart jadi Salah Satu Sponsor Utama

“Kehadiran Akulaku di Transmart sekaligus memperkuat posisi kami sebagai solusi keuangan yang relevan, baik untuk kebutuhan online maupun offline,” ujarnya.

Promo Akulaku PayLater di Transmart mulai berlaku sejak Februari 2026 dan dapat dinikmati di seluruh gerai Transmart di Indonesia.(mcr10/jpnn)