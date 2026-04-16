Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Perluas Jangkauan, Sika Hadirkan Pro Center Kelima di Kelapa Gading

Kamis, 16 April 2026 – 13:16 WIB
Peresmian Sika Pro Center Kelapa Gading, Rabu (15/4). Foto: dok Sika Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Sika Indonesia kembali memperluas jaringan distribusi dan layanannya dengan meresmikan Sika Pro Center Kelapa Gading, Jakarta Utara yang menjadi outlet kelima di Indonesia. 

General Manager Sika Indonesia, Eddy Sutanto menyampaikan bahwa kehadiran Sika Pro Center Kelapa Gading tidak hanya memperkuat posisi Sika di industri konstruksi.

Namun, juga menghadirkan pendekatan baru dalam memenuhi kebutuhan para profesional melalui konsep layanan yang lebih terintegrasi. 

Baca Juga:

Mengusung konsep one-stop solution, Sika Pro Center dirancang sebagai pusat yang menggabungkan penjualan produk, layanan konsultasi teknis, hingga pelatihan aplikasi dalam satu tempat. 

“Kami ingin menghadirkan pengalaman yang berbeda, di mana pelanggan tidak hanya mendapatkan produk, tetapi juga solusi dan pemahaman yang tepat dalam penggunaannya,” ujar Eddy saat peresmian Sika Pro Center Kelapa Gading, Rabu (15/4).

Sika Pro Center menghadirkan berbagai lini produk unggulan yang dirancang untuk kebutuhan konstruksi modern. 

Baca Juga:

Eddy menyebut mulai dari waterproofing untuk perlindungan bangunan dari kebocoran, flooring untuk sistem lantai industri, roofing untuk solusi atap, hingga perekat dan pelapis khusus tersedia dalam satu lokasi.

Keunggulan utama dari Sika Pro Center terletak pada pendekatan solusi yang menyeluruh. 

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Sika  Kelapa Gading  Konstruksi  Sika Pro Center  bangunan 
BERITA SIKA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp