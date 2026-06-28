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JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Perluas Jaringan Ritel, Danko Resmikan Showroom Proshop Ketiga

Minggu, 28 Juni 2026 – 19:50 WIB
Perluas Jaringan Ritel, Danko Resmikan Showroom Proshop Ketiga - JPNN.COM
PT Solusi Sentral Sistem, pemilik merek water heater dan sanitary asal Jepang Danko, kembali memperluas jaringan ritelnya. Foto: dok Danko

jpnn.com, JAKARTA - PT Solusi Sentral Sistem, pemilik merek water heater dan sanitary asal Jepang Danko, kembali memperluas jaringan ritelnya.

Kali ini Danco meresmikan Showroom Danko Proshop ketiga yang berlokasi di Plaza Kenari Mas, Jakarta Pusat. 

Direktur Marketing PT Solusi Sentral Sistem Martinus Jono mengatakan pembukaan showroom  merupakan hasil kolaborasi dengan dealer resmi Metro Jaya Sanitary sebagai bagian dari strategi memperkuat pasar offline.

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"Selama beberapa tahun terakhir, produk-produk Danko telah mencatatkan kinerja yang sangat baik di berbagai platform penjualan daring," kata Martinus, di Jakarta, Minggu (28/6).

Oleh karena itu, melihat tingginya minat konsumen, Danko kini makin fokus memperluas jaringan showroom agar masyarakat dapat melihat, mencoba, dan memperoleh produk secara langsung dengan lebih mudah.

"Keberhasilan produk Danko di pasar online menjadi motivasi kami untuk memperkuat kehadiran di pasar offline,” uja Martinus. 

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Menurut dia, melalui pembukaan Showroom Danko Proshop ketiga ini, kami ingin mendekatkan produk-produk Danko kepada konsumen sekaligus memberikan pengalaman berbelanja yang lebih nyaman.

Dia menjelaskan mengusung konsep yang serupa dengan showroom sebelumnya, Danko Proshop Plaza Kenari Mas hadir dengan tampilan yang lebih mewah (luxury), sehingga memberikan pengalaman berbelanja yang lebih premium. 

PT Solusi Sentral Sistem, pemilik merek water heater dan sanitary asal Jepang Danko, kembali memperluas jaringan ritelnya.

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TAGS   Danko  water heater  sanitary  Showroom Proshop  promosi 
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