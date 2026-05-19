JPNN.com - Pendidikan

Perluas Jejaring, Universitas Bakrie & Foshan Polytechnic Tiongkok Teken Kerja Sama

Selasa, 19 Mei 2026 – 17:50 WIB
Universitas Bakrie memperkuat jejaring global lewat kerja sama yang diteken dengan Foshan Polytechnic, Tiongkok, di Ruang Oval, Bakrie Tower Lantai 40. Foto: dok Universitas Bakrie

jpnn.com, JAKARTA - Universitas Bakrie memperkuat jejaring global lewat kerja sama yang diteken dengan Foshan Polytechnic, Tiongkok, di Ruang Oval, Bakrie Tower Lantai 40. 

Delegasi Universitas Bakrie dipimpin oleh Wakil Rektor I, Tri Pujadi Susilo dan Wakil Rektor II, Dr. M. Tri Andika Kurniawan, bersama jajaran manajemen universitas. 

Delegasi Foshan Polytechnic dipimpin langsung oleh Prof. Huang Jianguang selaku President of Foshan Polytechnic, didampingi oleh Zhao Pengfei, President of Guangdong Educational Association of International Exchange.

Wakil Rektor II Universitas Bakrie, Dr. M. Tri Andika Kurniawan dalam sambutannya menyampaikan kolaborasi ini menjadi langkah penting dalam pengembangan pendidikan tinggi berbasis teknologi, inovasi, dan penguatan kapasitas sumber daya manusia di tingkat global.

“Salah satu keunggulan dari Universitas Bakrie adalah kami berada di bawah naungan Bakrie Group yang memiliki jejaring industri luas,” ujar Tri Andika.

Dia berharap kerja sama dapat segera ditindaklanjuti, khususnya melalui Fakultas Teknologi dan Ilmu Komputer (FTIK), mengingat Foshan Polytechnic dikenal sebagai institusi pendidikan vokasi berbasis teknik. 

“Kami berharap berbagai peluang kolaborasi bersama Foshan Polytechnic dapat memberikan manfaat dan dampak positif bagi kedua belah pihak,” tambahnya.

Prof. Huang Jianguang dalam kesempatan yang sama menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat dari Universitas Bakrie. 

