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JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Perluas Kiprah di Pasar Global, Sarinah Bawa 43 Brand Lokal ke MASA Singapore 2026

Sabtu, 04 Juli 2026 – 22:59 WIB
Perluas Kiprah di Pasar Global, Sarinah Bawa 43 Brand Lokal ke MASA Singapore 2026 - JPNN.COM
PT Sarinah (Persero) turut berpartisipasi dalam MASA Singapore 2026. Foto: dok. Istimewa

jpnn.com, JAKARTA - PT Sarinah (Persero) berpartisipasi dalam MASA Singapore 2026 (A Movement Across Time), sebuah gerakan budaya yang mempertemukan pelaku industri kreatif Indonesia di Singapura melalui fesyen, desain, seni, kuliner, musik, hingga hospitality.

Acara tersebut berlangsung di Takashimaya Shopping Centre dan Gardens by the Bay, Singapura, pada 2-5 Juli 2026.

MASA menjadi ruang kolaborasi untuk memperkenalkan wajah baru Indonesia melalui karya kreatif, inovasi, dan pengalaman budaya.

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Direktur Utama PT Sarinah (Persero), Raisha Syarfuan, mengatakan keikutsertaan Sarinah dalam MASA merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk memperluas akses brand lokal ke pasar internasional sekaligus memperkuat posisi Sarinah sebagai pusat ekonomi kreatif yang terus berkembang.

"Singapura merupakan salah satu pasar yang sangat relevan bagi Sarinah karena menjadi hub regional yang mempertemukan beragam komunitas, pelaku industri kreatif, serta konsumen global yang menghargai kualitas, desain, dan cerita di balik sebuah produk," ujar Raisha dalam keterangannya.

Melalui MASA Singapore 2026, dia mengatakan Sarinah ingin memperkenalkan brand-brand lokal Indonesia bukan hanya sebagai produk yang kompetitif, tetapi juga sebagai representasi budaya, kreativitas, dan craftsmanship yang memiliki nilai serta cerita.

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"Kami percaya setiap karya yang kami bawa membawa identitas Indonesia, dan melalui Sarinah, cerita-cerita tersebut dapat menjangkau audiens yang lebih luas di pasar internasional," ucap Raisha.

Dalam ajang tersebut, Sarinah membawa 43 brand lokal terkurasi yang berasal dari delapan kategori produk.

PT Sarinah (Persero) turut berpartisipasi dalam MASA Singapore 2026, yang digelar selama 2-5 Juli.

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TAGS   Sarinah  pasar global  MASA Singapore 2026  brand lokal 
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