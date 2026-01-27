Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Perluas Layanan Global, BKI Kunjungi Otoritas Maritim China

Selasa, 27 Januari 2026 – 14:35 WIB
Perluas Layanan Global, BKI Kunjungi Otoritas Maritim China - JPNN.COM
PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) melakukan kunjungan ke Maritime Safety Administration of the People's Republic of China, sebagai bagian dari rencana pembukaan layanan BKI di China. Foto dok BKI

jpnn.com, JAKARTA - PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) melakukan kunjungan ke Maritime Safety Administration of the People's Republic of China, sebagai bagian dari rencana pembukaan layanan BKI di China.

Direktur Utama BKI, R. Benny Susanto, hadir dalam kunjungan tersebut bersama delegasi dari BKI.

Benny menjelaskan kunjungan ini bertujuan memperkuat kerja sama di bidang survei dan sertifikasi kapal serta meningkatkan dukungan bagi pengguna jasa BKI yang beroperasi di pasar internasional.

Baca Juga:

Kunjungan ini membahas persiapan pembukaan unit layanan BKI di China, termasuk peluang kerja sama dalam penyelenggaraan layanan klasifikasi dan penguatan dukungan terhadap keselamatan maritim.

"Inisiatif ini menjadi bagian dari strategi BKI untuk memperluas jangkauan layanan serta mendekatkan dukungan teknis kepada pelanggan di kawasan Asia dan pasar global," ujar Benny.

Pembukaan layanan di China diharapkan memperkuat peran BKI dalam mendukung keselamatan maritim sekaligus meningkatkan kualitas dan kemudahan akses layanan bagi pengguna jasa internasional.

Baca Juga:

Kehadiran BKI di pusat aktivitas maritim global penting untuk memastikan layanan yang responsif dan sesuai kebutuhan industri.

Langkah ekspansi ini menegaskan komitmen BKI dalam meningkatkan kredibilitas dan daya saing di tingkat global, termasuk dalam proses menuju keanggotaan International Association of Classification Societies (IACS).

Kehadiran BKI di pusat aktivitas maritim global penting untuk memastikan layanan yang responsif dan sesuai kebutuhan industri.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PT Biro Klasifikasi Indonesia  PT BKI  BKI  maritim 
BERITA PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp