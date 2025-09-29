Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Perluas Pasar Asia, Cellux Ceiling Hadir di Vietnam dan Bangladesh

Senin, 29 September 2025 – 15:32 WIB
Perluas Pasar Asia, Cellux Ceiling Hadir di Vietnam dan Bangladesh - JPNN.COM
Cellux Ceiling brand plafon PVC inovatif asal Indonesia. Foto dok Cellux Ceiling

jpnn.com, JAKARTA - Cellux Ceiling brand plafon PVC inovatif asal Indonesia, kembali melanjutkan ekspansi internasional dengan membuka dua cabang baru di Ho Chi Minh, Vietnam, dan Dhaka, Bangladesh.

Langkah ini mempertegas posisi Cellux Ceiling sebagai pemain kunci regional dalam industri material bangunan serta menjadi bagian penting dari roadmap perusahaan untuk go global.

Eka Yuliana, General Manager Cellux Ceiling menjelaskan keputusan masuk ke dua pasar baru ini diambil berdasarkan analisis industri yang kuat.

Baca Juga:

“Vietnam dan Bangladesh menunjukkan potensi pertumbuhan signifikan di sektor properti dan konstruksi. Kami membawa pengalaman dari tiga negara sebelumnya untuk membangun ekosistem regional yang lebih kokoh,” ujar Eka.

Di Vietnam pertumbuhan ekonomi pesat dan kebutuhan material modern untuk apartemen, perkantoran, hingga hunian pribadi.

Sementara di Bangladesh, Infrastruktur berkembang pesat, kebutuhan plafon tahan kelembaban dan efisien semakin tinggi.

Baca Juga:

Dengan strategi kemitraan, dukungan teknis, sistem mutu, hingga layanan purna jual, Cellux Ceiling memastikan standar brand yang konsisten di seluruh negara.

Selain memperluas jangkauan pasar, perusahaan juga menargetkan peningkatan penjualan sebesar 20 persen hingga akhir tahun ini.

Dengan strategi kemitraan, dukungan teknis, sistem mutu, hingga layanan purna jual, Cellux Ceiling memastikan standar brand yang konsisten di seluruh negara.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Cellux Ceiling  Konstruksi  pasar Asia  ekspansi 
BERITA CELLUX CEILING LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp