Perluas Pasar Asia, Cellux Ceiling Hadir di Vietnam dan Bangladesh

jpnn.com, JAKARTA - Cellux Ceiling brand plafon PVC inovatif asal Indonesia, kembali melanjutkan ekspansi internasional dengan membuka dua cabang baru di Ho Chi Minh, Vietnam, dan Dhaka, Bangladesh.

Langkah ini mempertegas posisi Cellux Ceiling sebagai pemain kunci regional dalam industri material bangunan serta menjadi bagian penting dari roadmap perusahaan untuk go global.

Eka Yuliana, General Manager Cellux Ceiling menjelaskan keputusan masuk ke dua pasar baru ini diambil berdasarkan analisis industri yang kuat.

“Vietnam dan Bangladesh menunjukkan potensi pertumbuhan signifikan di sektor properti dan konstruksi. Kami membawa pengalaman dari tiga negara sebelumnya untuk membangun ekosistem regional yang lebih kokoh,” ujar Eka.

Di Vietnam pertumbuhan ekonomi pesat dan kebutuhan material modern untuk apartemen, perkantoran, hingga hunian pribadi.

Sementara di Bangladesh, Infrastruktur berkembang pesat, kebutuhan plafon tahan kelembaban dan efisien semakin tinggi.

Dengan strategi kemitraan, dukungan teknis, sistem mutu, hingga layanan purna jual, Cellux Ceiling memastikan standar brand yang konsisten di seluruh negara.

Selain memperluas jangkauan pasar, perusahaan juga menargetkan peningkatan penjualan sebesar 20 persen hingga akhir tahun ini.