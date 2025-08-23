Perluas Pasar Global, Kadin Jakarta Teken MoU dengan Kamar Dagang Istanbul

jpnn.com, JAKARTA - Setelah sukses menjalin kerja sama strategis di Ankara, Turki, rombongan Kadin Jakarta bersama Wakil Gubernur DKI Rano Karno melanjutkan kunjungan kerja ke Istanbul.

Agenda utamanya menghadiri Forum Bisnis Kamar Dagang Istanbul (Istanbul Ticaret Odas?/ITO), sekaligus menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Istanbul Chamber of Commerce (ICC) atau Kadin Istanbul.

Langkah ini menjadi momentum penting dalam memperkuat hubungan dagang Jakarta–Turki. Dalam waktu dekat juga Kadin Jakarta dan ICC akan menggelar business meeting, yang akan ditindaklanjuti dengan expo perdagangan di Jakarta pada November 2025.

Penandatanganan MoU ini dilakukan antara The President of the Istanbul Chamber of Commerce (ICOC) ?ekib Avdagiç dengan Mahir Bayasut, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Perekonomian dan Investasi Kadin DKI Jakarta.

"Kerja sama ini merupakan pintu masuk untuk membuka pasar baru, memperluas jejaring, dan menciptakan peluang bisnis nyata antara Jakarta dan Istanbul," kata Ketua Umum Kadin DKI Jakarta Diana Dewi dalam pernyataan persnya, Sabtu (23/8/2025).

Ditambahkannya, Kadin DKI Jakarta optimistis kolaborasi ini akan mendorong peningkatan investasi, ekspor-impor, hingga sektor pariwisata halal.

Semua diarahkan untuk menjadikan Jakarta sebagai kota global dengan jejaring ekonomi internasional yang solid.

"Sebagai mitra strategis pemerintah, Kadin DKI Jakarta mencoba melakukan terobosan-terobosan dengan menjalin kerja sama dengan kalangan pengusaha di berbagai negara," tambah Diana.