Perluas Peluang Kerja, Kemnaker Bekali Warga Garut dengan Agroforestri Terintegrasi

Sabtu, 09 Mei 2026 – 21:40 WIB
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli saat dialog interaktif bersama petani Papandayan di Garut, Sabtu (9/5). Foto: Dokumentasi Biro Humas Kemnaker

jpnn.com, GARUT - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyiapkan pelatihan agroforestri terintegrasi bagi 500 warga Desa Karamatwangi, Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut, Jawa Barat.

Hal ini sebagai upaya memperluas peluang kerja sekaligus mendorong pengembangan usaha berbasis potensi desa.

Program ini diarahkan untuk mengoptimalkan potensi wilayah Desa Karamatwangi yang memiliki kawasan hutan sosial seluas sekitar 160 hektare, serta didukung ekosistem usaha lokal dan komitmen pemerintah desa dalam pengembangan ekonomi masyarakat.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pelatihan ini dirancang tidak hanya untuk meningkatkan keterampilan teknis, tetapi juga membuka ruang usaha yang berkelanjutan dari potensi yang dimiliki desa.

“Kami dari Kemnaker siap melatih 500 orang. Silakan Pak Kades (Karamatwangi) dibuatkan data dan daftar peserta pelatihannya,” kata Menaker Yassierli saat dialog interaktif bersama petani Papandayan di Garut, Sabtu (9/5).

Menaker Yassierli menjelaskan Desa Karamatwangi dipilih karena memiliki potensi agroforestri yang kuat, didukung ketersediaan lahan, pelaku usaha lokal, serta komitmen pemerintah desa dalam mendorong pengembangan ekonomi berbasis masyarakat.

peluang kerja  Kemnaker  warga garut  Menaker Yassierli  agroforestri  pelatihan 
