Perluas Pembiayaan Inklusif, KrediOne Jalin Kerja Sama dengan Bank Ganesha

jpnn.com, JAKARTA - PT Inovasi Terdepan Nusantara (KrediOne) menjalin kerja sama dengan Bank Ganesha melalui loan channeling untuk mendorong pemerataan akses dan meningkatkan inklusi keuangan bagi individu dan pelaku UMKM di Indonesia.

Penandatanganan perjanjian kerja sama dilakukan di Kantor Pusat Bank Ganesha, Jakarta Pusat, pada Senin (23/2).

Kolaborasi ini sejalan dengan kebijakan regulator yang mendorong kemitraan antara industri perbankan dan penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) atau Pinjaman Daring (Pindar) sebagai bagian dari penguatan ekosistem pembiayaan nasional.

Melalui skema channeling diharapkan mampu memperluas jangkauan pembiayaan sekaligus mempercepat inklusi keuangan, khususnya bagi masyarakat yang masih memiliki keterbatasan akses kredit formal.

CEO KrediOne, Kuseryansyah menyampaikan kerja sama ini menjadi langkah strategis perusahaan dalam memperluas peran industri pinjaman daring sebagai platform pembiayaan digital yang adaptif dan inovatif terhadap kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha UMKM.

“Kolaborasi ini mencerminkan meningkatnya kepercayaan industri perbankan terhadap model pembiayaan digital. Bagi kami, ini adalah milestone penting di awal tahun 2026 sekaligus momentum untuk meningkatkan inklusi keuangan, memperluas dampak, menghadirkan akses kredit bagi individu dan UMKM yang lebih cepat, tepat sasaran, dan tetap berlandaskan pada tata kelola yang kuat," kata Kuseryansyah.

Presiden Direktur Bank Ganesha, Setiawan Kumala mengatakan kerja sama ini merupakan bagian dari strategi bank untuk turut serta dalam berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional terutama di segmen masyarakat yang selama ini belum terlayani oleh perbankan.

"Melalui kerja sama strategis ini, hal ini dapat dilakukan secara efektif dan efisian melalui digitalisasi pembiayaan dengan tetap memperhatikan prinsip kehatian-hatian," tuturnya.