Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Teknologi - Komputer

Perluas Penetrasi Pasar, Lenovo Resmikan Gerai Eksklusif Perdana di Bogor

Sabtu, 02 Mei 2026 – 09:23 WIB
Ilustrasi. Foto: Tim Lenovo

jpnn.com, BOGOR - Lenovo Indonesia memperkuat penetrasi pasar ritel dengan meresmikan Lenovo Exclusive Store (LES) pertama di Kota Bogor, Jawa Barat.

Hal itu menjadi strategi perusahaan untuk memperluas akses teknologi berbasis kecerdasan buatan (AI) secara langsung kepada konsumen.

Melalui peresmian ini, Lenovo menegaskan komitmen Smarter Technology for All guna mendukung percepatan adopsi teknologi di era AI.

Consumer Lead Lenovo Indonesia, Santi Nainggolan menyampaikan pembukaan gerai eksklusif pertama di Bogor ini bagian dari komitmen dalam menghadirkan teknologi lebih dekat dengan masyarakat.

Dia menyatakan perusahaan berupaya mendekatkan solusi komputasi cerdas kepada segmen pasar yang lebih luas di wilayah Jawa Barat.

"Dengan mengusung visi Smarter AI for All, kami ingin memberikan kesempatan bagi pelanggan untuk merasakan langsung inovasi Lenovo berbasis AI, termasuk perangkat Copilot+ PC berbasis Windows 11 yang menawarkan pengalaman komputasi yang lebih cerdas, personal dan produktif," kata Santi di Jakarta, baru-baru ini.

Selain menawarkan produk, gerai ini dirancang untuk memperkenalkan ekosistem AI Lenovo yang komprehensif.

Perusahaan menonjolkan konektivitas antarperangkat yang seamless, memungkinkan efisiensi kerja tinggi bagi penggunanya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

BERITA LENOVO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp