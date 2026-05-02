Perluas Penetrasi Pasar, Lenovo Resmikan Gerai Eksklusif Perdana di Bogor

jpnn.com, BOGOR - Lenovo Indonesia memperkuat penetrasi pasar ritel dengan meresmikan Lenovo Exclusive Store (LES) pertama di Kota Bogor, Jawa Barat.

Hal itu menjadi strategi perusahaan untuk memperluas akses teknologi berbasis kecerdasan buatan (AI) secara langsung kepada konsumen.

Melalui peresmian ini, Lenovo menegaskan komitmen Smarter Technology for All guna mendukung percepatan adopsi teknologi di era AI.

Consumer Lead Lenovo Indonesia, Santi Nainggolan menyampaikan pembukaan gerai eksklusif pertama di Bogor ini bagian dari komitmen dalam menghadirkan teknologi lebih dekat dengan masyarakat.

Dia menyatakan perusahaan berupaya mendekatkan solusi komputasi cerdas kepada segmen pasar yang lebih luas di wilayah Jawa Barat.

"Dengan mengusung visi Smarter AI for All, kami ingin memberikan kesempatan bagi pelanggan untuk merasakan langsung inovasi Lenovo berbasis AI, termasuk perangkat Copilot+ PC berbasis Windows 11 yang menawarkan pengalaman komputasi yang lebih cerdas, personal dan produktif," kata Santi di Jakarta, baru-baru ini.

Selain menawarkan produk, gerai ini dirancang untuk memperkenalkan ekosistem AI Lenovo yang komprehensif.

Perusahaan menonjolkan konektivitas antarperangkat yang seamless, memungkinkan efisiensi kerja tinggi bagi penggunanya.