Permainan Timnas Indonesia Bersama John Herdman Dapat Pujian Erick Thohir: Cukup Berkelas

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan pujian kepada Timnas Indonesia di bawah asuhan Pelatih John Herdman.

Erick menilai permainan Timnas Indonesia berkelas meskipun kalah 0-1 dari Bulgaria pada final FIFA Series 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Senin (31/3).

"Permainannya juga tadi saya rasa cukup berkelas, ya, karena memang kita melawan tim yang tidak kaleng-kaleng, pernah semifinal (Piala Dunia) Tahun 1994," kata Erick Thohir saat ditemui awak media setelah pertandingan usai.

“Banyak pemain yang bermain di Eropa, ya, memang kesempatan bagus buat kita untuk menaikkan kualitas secara menyeluruh tim nasional," ungkap Erick.

Pada laga itu, satu-satunya gol Bulgaria dicetak melalui titik penalti dari kaki Marin Petkov pada menit ke-38. Penalti ini terjadi setelah Kevin Diks melanggar Zdravko Dimitrov di kotak terlarang Indonesia.

Bulgaria menjadi lawan kedua yang dihadapi John Herdman, setelah pria asal Inggris itu sukses mengakhiri debutnya dengan kemenangan 4-0 atas Saint Kitts dan Nevis, Jumat lalu.

Kendati dua laga pertama John Herdman tak berakhir sempurna, Erick tetap memujinya. Menurut Erick, mantan pelatih Timnas Kanada di Piala Dunia 2022 itu sudah berhasil mentransformasi permainan tim Garuda menjadi lebih baik.

"Tentu seperti semua media saksikan, coach John Herdman sudah berhasil sampai hari ini mentransformasi dan kelihatan permainannya kita cukup baik," kata dia.