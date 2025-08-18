Permalukan PSBS Biak, Borneo FC Tempel Ketat Persija Jakarta

Senin, 18 Agustus 2025 – 22:07 WIB

jpnn.com - Borneo FC terus menempel ketat posisi Persija Jakarta di tabel klasemen sementara BRI Super League 2025/26.

Tim berjuluk Pesut Etam itu meraih kemenangan keduanya saat jumpa PSBS Biak dengan skor 1-0 di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Senin (18/8).

Gol kemenangan Borneo dicetak melalui tendangan penalti Mariano Peralta pada menit ke-28.

Performa Solid Borneo FC

Hasil ini menegaskan performa solid Borneo FC yang masih belum terkalahkan, setelah sebelumnya menaklukkan Bhayangkara Presisi Lampung FC 1-0.

Borneo FC menempel ketat Persija Jakarta di posisi kedua klasemen sementara Super League.

Klasemen Sementara BRI Super League

Meski memiliki poin yang sama, Borneo kalah agresivitas gol dari Macan Kemayoran yang telah mencetak tujuh gol dalam dua laga.

Selanjutnya, Nadeo Argawinata dan kawan-kawan akan menjamu Persijap Jepara di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu (24/8/2025) malam WIB.

Borneo FC wajib waspada dengan Laskar Kalinyamat -julukan Persijap- mengingat baru saja mengalahkan juara bertahan, Persib Bandung dengan skor 2-1.(superleague/mcr16/jpnn)