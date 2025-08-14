Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Properti

Permata Cimanggis, Hadirkan Hunian Berkonsep Healthy Living Dalam Harmoni Alam

Kamis, 14 Agustus 2025 – 20:23 WIB
Perumahan. Ilustrasi. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Kawasan Depok makin bersinar sebagai destinasi hunian favorit, berkat perkembangan infrastruktur yang pesat dan lokasi yang strategis.

Salah satunya adalah Kawasan Cimanggis yang kini tengah menjadi incaran para pengembang.

Kehadiran stasiun LRT Jakarta-Bogor dan Tol Lingkar Luar Jakarta 2 (JORR 2) menghubungkan Kawasan Cimanggis dengan Jabodetabek sehingga kian memudahkan mobilitas ke berbagai tempat kegiatan sehari-hari.

Di tengah tren tersebut, Ateraland menawarkan proyek unggulannya yaitu Permata Cimanggis, sebuah kawasan hunian di Jl. Raya Tapos Kota Depok, yang terkoneksi dengan Pintu Tol Cimanggis.

Dengan kebutuhan aksesibilitas serta mobilitas yang tinggi ke berbagai tempat dapat teratasi dengan adanya pintu tol dan sistem transportasi umum yang terintegrasi, proyek ini menjadi pilihan tepat bagi keluarga muda, end-user, maupun investor yang mencari nilai tambah jangka panjang.

Dikembangkan di area seluas 72 Ha dengan rencana pengembangan yang terdiri dari perumahan, area komersial, ruko, dan fasilitas yang lengkap, menjadikan Permata Cimanggis sebagai pilihan favourite bagi kelas menengah di Kawasan Jabodetabek.

Manager Sales Permata Cimanggis Deri Cahyadi menjelaskan hingga saat ini, proyek menyuguhkan total 16 cluster, dengan 10 cluster telah sold out, 3 cluster dalam tahap pengembangan, dan 3 cluster berikutnya segera dipasarkan.

Sejak tahun 2006, kami telah berhasil mengembangkan lebih dari 55 Ha lahan dengan jumlah rumah yang sudah dibangun dan dihuni sebanyak 3000 unit.

Permata Cimanggis, sebuah kawasan hunian di Jl. Raya Tapos Kota Depok, yang terkoneksi dengan Pintu Tol Cimanggis.

