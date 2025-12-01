Permintaan 2 Anggota DPR soal Bencana Sumatra, Pak Prabowo Tolong Dengar Ya!

jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPR RI Rahmat Saleh menilai Presiden RI Prabowo Subianto perlu segera menetapkan status bencana nasional atas bencana alam yang terjadi di Sumatera Barat, Aceh, dan Sumatera Utara.

Menurut Saleh penetapan bencana nasional tersebut dilakukan untuk mempercepat pemulihan, pendistribusian bantuan, dan evakuasi korban.

“Yang terpenting sekarang adalah memastikan bantuan cepat sampai ke masyarakat yang membutuhkan. Pemerintah daerah sudah bekerja keras, namun kapasitas mereka tentu ada batasnya,” kata Rahmat dikutip Senin (1/12).

Penetapan status itu, menurut dia, akan mempercepat koordinasi antarlembaga di pusat dan daerah serta memudahkan mobilisasi bantuan, mulai dari logistik, personel penyelamat, hingga alat berat yang sangat dibutuhkan untuk membuka akses dan evakuasi.

Dia juga menilai bahwa kebutuhan dasar para korban, seperti ketersediaan air bersih, layanan kesehatan, makanan, dan tempat penampungan sementara, terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah pengungsi. Dengan demikian, ujar dia melanjutkan, penetapan status bencana nasional akan memastikan sumber daya tersebut terpenuhi secara cepat dan merata.

Menurut dia, bencana mulai dari banjir bandang hingga tanah longsor yang menerjang secara simultan di tiga provinsi itu telah menunjukkan skala darurat yang luas. Provinsi Sumatera Barat, ujarnya, berada dalam kondisi paling kritis karena hampir seluruh daerahnya terdampak.

Situasi yang terjadi beberapa hari terakhir, ucapnya, telah melampaui batas bencana biasa dan membutuhkan penanganan yang jauh lebih terpadu, cepat, dan dengan mobilisasi sumber daya yang masif.

Terpisah, Anggota Komisi VIII DPR RI Dini Rahmania mengungkapkan, penetapan status bencana nasional itu menjadi mendesak untuk dilakukan, karena skala bencana yang melanda tiga provinsi sekaligus telah melampaui kapasitas pemerintah daerah.