Permintaan Besar Haji Umuh kepada Semua Pemain Persib Bandung

jpnn.com - BANDUNG - Bos Persib Bandung Haji Umuh Muchtar berharap timnya lulus ke perempat final AFC Champions League atau ACL Two.

Sebuah harapan besar, karena itu berarti Persib harus menang di atas 3-0 dari Ratchaburi FC (Thailand) pada leg kedua 16 Besar ACL Two di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Rabu (18/2) malam WIB.

Pada pertemuan pertama pekan lalu di kandang Ratchaburi FC, Maung Bandung keok 0-3.

Haji Umuh pun meminta seluruh pemain tampil habis-habisan saat menjamu Ratchaburi FC.

Bapak dari Wagub Jabar Erwan Setiawan itu menilai, kekalahan 0-3 pada leg pertama tidak menggambarkan perbedaan kualitas.

Menurut pria berusia 77 tahun itu, Persib hanya kurang beruntung di leg pertama.