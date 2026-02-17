Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Permintaan Besar Haji Umuh kepada Semua Pemain Persib Bandung

Selasa, 17 Februari 2026 – 10:30 WIB
Permintaan Besar Haji Umuh kepada Semua Pemain Persib Bandung - JPNN.COM
Manajer Persib Bandung Haji Umuh Muchtar. Foto: persib

jpnn.com - BANDUNG - Bos Persib Bandung Haji Umuh Muchtar berharap timnya lulus ke perempat final AFC Champions League atau ACL Two.

Sebuah harapan besar, karena itu berarti Persib harus menang di atas 3-0 dari Ratchaburi FC (Thailand) pada leg kedua 16 Besar ACL Two di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Rabu (18/2) malam WIB.

Pada pertemuan pertama pekan lalu di kandang Ratchaburi FC, Maung Bandung keok 0-3.

Baca Juga:

Haji Umuh pun meminta seluruh pemain tampil habis-habisan saat menjamu Ratchaburi FC.

Baca Juga:

Bapak dari Wagub Jabar Erwan Setiawan itu menilai, kekalahan 0-3 pada leg pertama tidak menggambarkan perbedaan kualitas.

Menurut pria berusia 77 tahun itu, Persib hanya kurang beruntung di leg pertama.

Leg kedua 16 Besar ACL Two Persib Bandung vs Ratchaburi FC di GBLA Rabu malam. Agregat 0-3.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persib  Persib Bandung  Haji Umuh  Persib vs Ratchaburi  ACL Two 
BERITA PERSIB LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp