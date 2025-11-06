Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Industri

Permintaan Lift Rumah Meningkat, Shanghai Mistubishi Siap Hadirkan Produk Unggulan

Kamis, 06 November 2025 – 09:32 WIB
Permintaan Lift Rumah Meningkat, Shanghai Mistubishi Siap Hadirkan Produk Unggulan - JPNN.COM
Shanghai Mitsubishi Elevator mengumumkan bahwa permintaan produk lift rumah (home lift) mengalami peningkatan pada tahun ini. Foto: dok Dedi Sofian

jpnn.com, JAKARTA PUSAT - Shanghai Mitsubishi Elevator mengumumkan bahwa permintaan produk lift rumah (home lift) mengalami peningkatan pada tahun ini.

Hal itu karena seiring perkembangan pasar properti nasional baik bangunan komersial maupun perumahan.

Vice President of Shanghai Mitsubishi Elevator Co. Ltd., Wang Xingqi mengungkapkan saat ini permintaan terhadap lift rumah mengalami peningkatan dibandingkan apartemen atau gedung.

Baca Juga:

"Ternyata lift rumah itu lebih banyak permintaannya di Indonesia," ungkap Wang saat ditemui di pameran Indonesia Lift Expo 2025 di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Rabu (5/11/2025).

Dengan peningkatan itu, Wang akan berinovasi menelurkan produk terbaik untuk terus memenuhi kebutuhan konsumen di Indonesia.

"Saat ini kami akan lebih fokus untuk merilis produk-produk untuk home elevator berdasarkan penelitian terhadap pasar Indonesia," ungkapnya.

Baca Juga:

Shanghai Mitsubsihi bahkan memiliki produk lift rumah dengan ukuran compact. Menurut dia produk itu sudah memiliki standar keamanan mumpuni.

"Lift rumah kami punya dimensi kompak. Space dan size-nya dapat disesuaikan dengan ruangannya, termasuk alat railway-nya, dan sebagainya. Sehingga kami dapat memenuhi segala macam permintaan terhadap lift rumah ini dengan tingkat keamanan yang tinggi," tuturnya.

Shanghai Mitsubishi Elevator mengumumkan bahwa permintaan produk lift rumah (home lift) mengalami peningkatan pada tahun ini.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Lift Rumah  Shanghai Mitsubishi  perumahan  ruko  gedung  apartemen  home elevator 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp